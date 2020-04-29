Через бійку поліцейського з журналістом почали розслідування

Правоохоронці перевіряють правомірність дій патрульного

Фото: Facebook Антон Ходза

Правоохоронці перевіряють правомірність дій патрульного

Поліція отримала повідомлення від журналіста Богдана Кутєпова, якому правоохоронці зламали камеру, коли він знімав акцію протесту біля Кабінету Міністрів.

Журналіст поскаржився на перешкоджання його професійній діяльності, що є кримінальним злочином. Про це повідомила прес-служба столичної поліції, передає RegioNews.

Для з'ясування обставин події відправили отже-оперативну групу. Результати перевірки не пізніше повинні передати в Державне бюро розслідувань, а вже там буде прийнято рішення про подальший хід справи.

Нагадаємо, 29 квітня, під час акції під Кабміном, поліція вимагала від Кутєпова припинити зйомку, погрожуючи розбити камеру. Після відмови силовики виштовхали журналіста з газону, де він знімав, та пошкодили техніку.