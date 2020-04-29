Педос проти ЗМІ: головний поліцейський Вінниччини написав на журналістів заяву до прокуратури

У Вінниці розгорівся скандал за участю київських журналістів проекту "Стоп корупції" та начальника обласної поліції Юрія Педоса через нібито не задекларований маєток генерала під Вінницею

Фото: Cторінка Романа Бочкала у Facebook

У Вінниці розгорівся скандал за участю київських журналістів проекту "Стоп корупції" та начальника обласної поліції Юрія Педоса через нібито не задекларований маєток генерала під Вінницею

Версію медійників на своїй сторінці у Facebook виклав журналіст-розслідувач Роман Бочкала, пише RegioNews.

"Він просто не вказав його (маєток – ред.) у переліку майна, яким користується. Мабуть забув. Згідно з реєстром будинок зареєстрований на його батька, а добудова на подвір’ї — на батька його дружини. Журналіст Артем Поліковський під’їхав сьогодні з ранку під будинок та зафіксував, що Педос виїжджав на роботу саме звідси. Він вийшов до журналістів. Але щойно зрозумів, що запитання незручні, увімкнув режим "рагуля". Погрожував кримінальними справами. А пізніше запитав, чи випадково в кишені кореспондента не знайдуться наркотики. Педос зателефонував 102 та повідомив: "На мій будинок напали, напали на мою сім’ю та перешкоджають мені виїхати". Підсумок. Відеокамеру вилучили. Намагалися забрати флешку з відеозаписом. Де видно, як нахабно себе поводить Педос. Розглядалося питання затримки журналіста (!). В результаті сюжет не було відзнято. Стовідсоткове перешкоджання законній професійній діяльності - 171 ст. КК. Питання. І куди ми маємо скаржитись? Правильно, Педосу!)) Але по нашій заяві жодного руху. Звичайно будемо писати і по інших адресах та органах. Знайдемо управу на цього наляканого. Вибачте але це занадто. В найкращих традиціях часів Януковича", - написав Роман Бочкала.

Це Педос. Генерал поліції. Начальник ГУ у Вінницькій області. Журналісти Стоп корупції дізналися, що Юра Педос мешкає у... Опубліковано Романом Бочкалою Вівторок, 28 квітня 2020 р.

Сам Юрій Педос у коментарі 33 каналу сказав, що вважає дії журналістів "замовними":

"Всі ці інформаційні атаки розцінюю як реакцію на мою принципову позицію керівника поліції, який ніколи не йшов на компроміси з криміналітетом і відстоював позицію закону і справедливості. Сьогоднішні незаконні дії явно замовних журналістів щодо моїх рідних у будинку, де живе моя сім’я, привели до погіршення стану здоров’я моєї дружини і матері, у яких стався гіпертонічний криз, діти отримали психологічну травму, у наймолодшої доньки пішла кров з носа – з цього приводу моя реакція в першу чергу, як чоловіка, батька і сина буде принципова! Необхідні заяви про вчинення злочину по ст. 182 КК щодо моєї сім’ї вже подані в прокуратуру.

Цікаво – знову київські журналісти, і знову біля будинку, де я проживаю, ведуть незаконне спостереження за моєю родиною – кому це вигідно? Час покаже …

А що стосується будинку, де я дійсно зараз з сім’єю проживаю в с. Агрономічне, то він зазначений в щорічній декларації в розділі "Місце фактичного проживання або поштову адресу, за якою Національне агентство з попередження корупції може відправляти кореспонденцію суб’єкту декларування". Цей будинок побудований моїм батьком ще до мого призначення на посаді, і я вже три роки вказую це в декларації. Також відповідно до п. 2-1 ч. 1 ст. 46 Закону України "Про запобігання корупції", інформація про цей об’єкт не повинна відображатися в щорічній декларації. Незважаючи на все це, я підготував звернення до НАЗК, щоб розставити всі крапки над "і", - прокоментував Педос.

В свою чергу в пресслужбі прокуратури Вінницької області, куди написав заяву Педос, повідомили, що того ж дня було внесено відомості до Єдиного реєстру досудового розслідування за ч.1 ст.182 КК України "по факту порушення недоторканості приватного життя".

"За даними слідства, впродовж ночі та вранці 28 квітня, двоє чоловіків, проводили відеозйомку будинку, де мешкає начальник ГУНП у Вінницькій області. Вранці вони заблокували виїзд автомобіля керівника поліції, знімали на відео його та членів сім’ї, в тому числі, неповнолітніх дітей. Ці дії були задокументовані слідчо-оперативною групою поліції Вінницького районного відділення поліції. Люди, які здійснювали відеозйомку, назвалися журналістами, жодних посвідчень не пред’явили. Їх запросили до відділення поліції для встановлення осіб та дачі пояснень з приводу вказаних подій. Після чого, вказані особи залишили приміщення поліції", - йдеться у повідомленні прокуратури.

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