09:31  29 квітня
Коронавірус в Україні: 9866 хворих, зафіксовано 456 нових випадків
11:09  29 квітня
Суд зобов'язав НАБУ відкрити кримінальну справу проти Венедіктової
08:46  29 квітня
В зоні ООС загострення: 17 обстрілів, один військовий загинув
UA | RU
UA | RU
Валерія Ясницька журналіст info@regionews.ua
29 квітня 2020, 10:42 7

Мер Нетішина написав заяву до СБУ і поліції на УПЦ МП через коронавірус

Читайте также
на русском языке
29 квітня 2020, 10:42 7
Читайте также на русском языке
Міський голова Нетішина Олександр Супрунюк назвав московський патріархат "біологічною зброєю"
Фото: Cторінка Олександра Супрунюка у Facebook
Міський голова Нетішина Олександр Супрунюк назвав московський патріархат "біологічною зброєю"

У Нетішині зафіксовано 8 випадків зараження COVID-19, а "розносчиком" вірусу стала дружина священника УПЦ МП, яка працювала прибиральницею на Хмельницькій АЕС. Про це міський голова Нетішина Олександр Супрунюк розповів у інтерв’ю сайту "Є", пише Regionews.

Самі ж священники московського патріархату закликали людей ігнорувати хворобу, яка "повсюди", та ходити до храму

"Я вже підписав до СБУ і поліції заяви про вчинення кримінального правопорушення. Протягом усього періоду передсвяткових і святкових днів, систематично найбільша проблема була із священниками московського патріархату, які ігнорували наші заходи, саботували їх, грубо себе вели, погрожували. Досить дивна і неадекватна, мені здається, поведінка", – заявив він.

Крім того, мер долучив до заяв скріншоти, на яких можна побачити, як священники заявляють, що хвороба повсюди, тому її треба ігнорувати, і ходити до церкви.

"Зважаючи, як веде себе московський патріархат на території України, я вважаю, що це біологічна зброяЗараз усі контакти, які є, пов’язані із церквою московського патріархату, крім першого випадку. Ця жінка привезла хворобу із Шумського району, де вона вже захворіла, і є підозра, що у Почаївській лаврі", – додав він.

Міський голова підкреслює, що священники підписували документи, у яких зобов’язалися не допускати скупчень людей.

"Я вважаю, що дії священників є неадекватними, вони підписували документ, що зобов’язуються не допустити масових скупчень. Але проігнорували зобов’язання і, я вважаю, що це є підставою для кримінального правопорушення", – наголосив мер.

Супрунюк наголосив, що інфікування вплинуло на роботу Хмельницької АЕС, що розташована у місті, хоча персонал був ізольований. Тепер усіх перевели всіх на "казармений режим роботи".

Також міський голова повідомив про переведення всіх комунальних підприємств на дистанційну роботу і про встановлення патрулів біля церков. Вирішується, чи повністю заборонити роботу, чи дозволити перебувати там священникам, але без хору і всіх інших.

Нагадаємо: в Україні 9866 хворих на коронавірус, станом на ранок 29 квітня зафіксовано 456 нових випадків.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

Як протистоять коронавирусу в регіонах: хроніка (оновлюється)


коронавірус СБУ карантин поліція мер Хмельницька область церква УПЦ МП АЕС
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Коронавірус в Україні: 9866 хворих, зафіксовано 456 нових випадків
29 квітня 2020, 09:31
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
28 квітня 2020, 22:26
Коровам у футбол можна, людям – ні, - Рівненська ОДА про порушення карантину у Зарічному
28 квітня 2020, 19:29
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
28 квітня 2020, 22:26
У Миколаєві непрацюючі підприємці протестували проти орендної плати
24 квітня 2020, 12:41
Результати тестів на коронавірус губляться, а трупи вантажимо самі – керівниця лікарні Миколаєва
22 квітня 2020, 16:45
Звільнення Єрмака: петиція набрала необхідну кількість голосів
23 квітня 2020, 14:11
Здорових не залишилося: у Києво-Печерській лаврі захворіли всі священики
26 квітня 2020, 17:41
Крах медицини: лікарка розповіла, що відбувається у психіатричній лікарні
24 квітня 2020, 15:48
Останні Популярні
Кирило Молчанов
Ірина Медушевська
Юрій Бутусов
Всі блоги »
Інфекціоніст Лариса Мороз: про протокол лікування COVID-19 та масове тестування українців
29 квітня 2020, 12:00
Ігри скінчилися: навіщо влада поставила вольову крапку в добровільному створенні ОТГ
28 квітня 2020, 16:00
Всі публікації »
Перший рік Зе, друге пришестя Міхо та полтавські гречкосії, – НеПогода
25 квітня 2020, 15:51
Стібать-копать! Де і як пригорає у мерів та губернаторів? – НеПогода
18 квітня 2020, 11:04
Нех@й шастать! або Як заробити на карантині? – НеПогода
10 квітня 2020, 17:23
Всі відео »
Андрій Веревський
Куратор Полтавської та Кіровоградської областей по боротьбі з COVID-19
Пінчук Віктор
Куратор Дніпропетровської області по боротьбі з COVID-19
Ігор Палиця
Куратор Волинської області по боротьбі з COVID-19
Всі досьє »