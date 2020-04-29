Мер Нетішина написав заяву до СБУ і поліції на УПЦ МП через коронавірус

Міський голова Нетішина Олександр Супрунюк назвав московський патріархат "біологічною зброєю"

Фото: Cторінка Олександра Супрунюка у Facebook

Міський голова Нетішина Олександр Супрунюк назвав московський патріархат "біологічною зброєю"

У Нетішині зафіксовано 8 випадків зараження COVID-19, а "розносчиком" вірусу стала дружина священника УПЦ МП, яка працювала прибиральницею на Хмельницькій АЕС. Про це міський голова Нетішина Олександр Супрунюк розповів у інтерв’ю сайту "Є", пише Regionews.

Самі ж священники московського патріархату закликали людей ігнорувати хворобу, яка "повсюди", та ходити до храму

"Я вже підписав до СБУ і поліції заяви про вчинення кримінального правопорушення. Протягом усього періоду передсвяткових і святкових днів, систематично найбільша проблема була із священниками московського патріархату, які ігнорували наші заходи, саботували їх, грубо себе вели, погрожували. Досить дивна і неадекватна, мені здається, поведінка", – заявив він.

Крім того, мер долучив до заяв скріншоти, на яких можна побачити, як священники заявляють, що хвороба повсюди, тому її треба ігнорувати, і ходити до церкви.

"Зважаючи, як веде себе московський патріархат на території України, я вважаю, що це біологічна зброя… Зараз усі контакти, які є, пов’язані із церквою московського патріархату, крім першого випадку. Ця жінка привезла хворобу із Шумського району, де вона вже захворіла, і є підозра, що у Почаївській лаврі", – додав він.

Міський голова підкреслює, що священники підписували документи, у яких зобов’язалися не допускати скупчень людей.

"Я вважаю, що дії священників є неадекватними, вони підписували документ, що зобов’язуються не допустити масових скупчень. Але проігнорували зобов’язання і, я вважаю, що це є підставою для кримінального правопорушення", – наголосив мер.

Супрунюк наголосив, що інфікування вплинуло на роботу Хмельницької АЕС, що розташована у місті, хоча персонал був ізольований. Тепер усіх перевели всіх на "казармений режим роботи".

Також міський голова повідомив про переведення всіх комунальних підприємств на дистанційну роботу і про встановлення патрулів біля церков. Вирішується, чи повністю заборонити роботу, чи дозволити перебувати там священникам, але без хору і всіх інших.

Нагадаємо: в Україні 9866 хворих на коронавірус, станом на ранок 29 квітня зафіксовано 456 нових випадків.

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