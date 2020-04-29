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Ірина Федоляк Журналіст info@regionews.ua
29 квітня 2020, 11:07 4

У Дрогобичі на Львівщині відкрили книжкові та будівельні крамниці

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29 квітня 2020, 11:07 4
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Голова Львівської ОДА обурився рішенню комісії Дрогобицької міськради
Фото з відкритих джерел
Голова Львівської ОДА обурився рішенню комісії Дрогобицької міськради

"Вважаю неприпустимим, коли місцеві комісії ТЕБ і НС порушують карантинні заходи і відновлюють роботу закладів, функціонування яких на сьогодні заборонене. Йдеться про вчорашнє рішення комісії у Дрогобичі", - повідомляє голова Львівської облдержадміністрації Максим Козицький на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.

Він засудив відповідне рішення комісії і закликав членів комісії та міського голову Дрогобича Тараса Кучму дотримуватись карантинних заходів.

Учора, 28 квітня, на сайті Дрогобицької міськради з'явилося повідомлення про відновлення роботи будівельних магазинів та книгарень. Працювати заклади можуть лише за умови дотримання всіх протиепідемічних заходів та виконанні правил торгівлі під час карантину.

У Дрогобичі дозволено працювати і частині інших магазинів, вони зможуть відновити роботу лише після обов`язкового подання декларативної заяви про початок роботи закладу.

Нагадаємо, у Львівській області зафіксовано 13-тий летальний випадок від COVID-19.

Посадовця Львівської ОДА викрили на розкраданні 1,3 млн гривень. Виконуючого обов'язки начальника управління капітального будівництва ЛОДА викрито на схемі привласнення бюджетних коштів під час будівництва амбулаторії у селі Дубравка.


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