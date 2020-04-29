В Одеській області на коронавірус захворіли ще 13 осіб
В Одеській області підтвердилося захворювання на коронавирус ще у 13 осіб. Про це у Facebook повідомляє голова ОГА Максим Куций, передає RegioNews.
Повідомляється, що десятеро з них — мешканці Одеси, двоє осіб з Ізмаїлу та один пацієнт з Кіліі. Загальна кількість підтверджених випадків — 261.
"Є й добрі новини. На сьогодні маємо вже 14 одужавших пацієнтів. Вилікувався 75 річний одесит. Бажаю йому міцного здоров’я, а іншим пацієнтам — скорішого одужання", - повідомив він.
Варто додати, що вчора, 28 квітня, до Одещини прибула нова партія засобів індивідуального захисту для лікарів, а саме захисні костюми двох типів, респіратори, бахіли та маски.
Максим Куций повідомив, що цінний вантаж одразу передали до Одеський обласний центр екстреної медичної допомоги і медицини катастроф та Одеського клінічного медичного центру.
Крым того, в мерії Одесси повідомили, що два боксу-ізолятора для перевезення хворих з COVID-19 передали Одеській міській інфекційній лікарні і Міській клінічній лікарні №1 (Єврейської).
Устаткування для клінік придбав один з комерційних банків.
За словами головлікаря МКЛ №1 Євгенія Григор'єва, особливу актуальність такі бокси мають для машин екстреної та невідкладної медичної допомоги. Однак їх роль істотна і для лікувально-профілактичних установ, так як бокси дозволяють без загрози зараження персоналу транспортувати пацієнтів з інфекційними захворюваннями між відділеннями або в інші медзаклади, а також проводити дослідження за допомогою діагностичного обладнання.
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