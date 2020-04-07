Венедіктова розповіла, чому Зеленський вибрав її і яке дав завдання
Як передає RegioNews, про це вона розказала "Українській правді".
"Ми це (призначення - ред.) з ним (Володимиром Зеленським - ред.) не обговорювали, я не питала, чому я. Я думаю, що питання моєї кандидатури виникло в останні дні. І навіть, можливо, воно було спровоковано ЗМІ. От у мене таке відчуття", - сказала вона.
Також вона припустила, що президент запропонував їй цю посаду, "може, тому, що я себе непогано проявила на посаді тимчасово виконуючого обов’язки ДБР". Крім того, за словами генпрокурора, це "дійсно відповідальна дуже посада", а її "професійний шлях – це шлях, пов'язаний з приватним правом і зі сферою приватно-господарською, арбітражні інституції".
Водночас Венедіктова запевнила, що єдине, що проговорювалося - завдання на посаді. "Я вам зараз скажу абсолютно відверто: задачі жодні не ставилися. Фраза, з якою я пішла в ДБР, була та ж сама фраза, з якою я пішла в Офіс генерального прокурора: "Наведи порядок". Все. Це єдине, що проговорювалося", - сказала вона.
Водночас генпрокурор заперечує, що її призначили, щоб посадити експрезидента Петра Порошенка.
"Я так розумію, що суспільство якраз саме так і сприймає мене. Більше того, я чомусь вже вважаю, що і Петро Олексійович сприймає моє призначення теж саме так... Але, знов-таки, коли президент підписував подання, і коли ми з ним говорили про таку можливість (призначення генпрокурором – ред.), взагалі жодних умов не стояло і прізвище Порошенка не звучало", - підкреслила вона.
На її думку, "вся ця суматоха навколо підозр (Порошенку - ред.), справ і так далі, штучно утворена", бо "нічого кращого до привертання уваги… розвороту певних речей в сторону політики, ніж якесь кримінальне провадження, ще ніхто не придумав".
Також голова ОГПУ вважає, що "мускули всі політичні люди набирали через "політичні переслідування", бо "це найзручніший і найпростіший механізм".
"Я правоохоронець в душі. Тому, я думаю, що мені дуже гармонійно на цьому місці. Зараз, не дивлячись на те, що я тут неповних три тижні, я себе відчуваю як прокурор, і я поводжу себе як прокурор. Тому жодних політичних заяв і хайпів на кримінальних провадженнях я робити не збираюся. Я чітко знаю свої межі, я чітко знаю коридор, в якому можу працювати. Цей коридор визначено законом про прокуратуру, КПК і Кримінальним кодексом. Все. Більше нічого бути не може", - підкреслила вона.
Нагадаємо, 17 березня ВРУ підтримала кандидатуру Ірини Венедіктової на посаду генерального прокурора України. У Раді Венедіктова пообіцяла не продавати та не зливати справи, відновити інституцію прокуроратури, зробивши її ефективною та дієвою.
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