Київський метрополітен відновить роботу не раніше 31 травня
Київський метрополітен відновить роботу, припинену в рамках карантину у зв'язку зі спалахом коронавируса, не раніше 31 травня, повідомила прес-служба Київського метрополітену, передає RegioNews.
"Відновлення роботи метро планується не раніше, ніж на третьому етапі зняття карантинних обмежень, а це може статися тільки через 30 днів після закінчення карантину. Якщо все піде за планом, то етап запуску підземки доводиться на 31 травня”, - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль раніше зазначав, що метрополітен не зможе відразу перевозити всіх городян. Спочатку в метро їздити зможуть лише ті городяни, які мають спецпропуск. І тільки на наступному, четвертому етапі метро відкриють для всіх пасажирів.
Поки що припускають, що це трапиться приблизно 10 червня.
Як повідомлялось раніше, Кабмін розробив покроковий план виходу з карантину. План дій складається із п'яти пунктів по виходу України із карантину, перший пункт повинен розпочатися 11 травня.
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