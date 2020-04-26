Порошенко, Турчинову и Воронченко готовят подозрения в госизмене, - "Евросолидарность"

Командующий Военно-морских сил Украины адмирал Игорь Воронченко, экс-секретарь СНБО Александр Турчинов и экс-президент Украины Петр Порошенко могут получить подозрения в государственной измене в связи с дачей команды на прохождение украинскими военными через Керченский пролив, считает "Евросолидарность". ГБР, в свою очередь, опровергает эти предположения

Фото: replyua.net

Командующий Военно-морских сил Украины адмирал Игорь Воронченко, экс-секретарь СНБО Александр Турчинов и экс-президент Украины Петр Порошенко могут получить подозрения в государственной измене в связи с дачей команды на прохождение украинскими военными через Керченский пролив, считает "Евросолидарность". ГБР, в свою очередь, опровергает эти предположения

Об этом пишет RegioNews. О подозрениях Порошенко, Воронченко и Турчинову написала депутат фракции "Европейская солидарность" Виктория Сюмар в Facebook. Ранее в этой же соцсети подобную информацию озвучил лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко. Надзвичайне повідомлення! Я отримав перевірену інформацію, що ГПУ ближчим часом збирається звинуватити в державній зраді командуючого ВМС адмірала Воронченка, екс-секретаря РНБО Турчинова і екс-президента Порошенка. Їх звинувачують у наданні команди на прохід наших військових через Керченську протоку. З цього приводу заявляю: ніхто з тих, хто сьогодні керує Україною, не зробив мільйонної долі для її порятунку, як Воронченко, Турчинов чи навіть мій політичний опонент Порошенко. Фальсифікація кримінальних справ проти тих, хто зупинив російську агресію, проти усіх нас - це виконання нинішньою владою завдання Кремля по дискредитації Майдану і нашої визвольної боротьби. Попереджаю антимайданівську владу: жоден карантин чи вірус не зупинить нас, щоб винести вас до бісової матері! Опубліковано Олегом Ляшком Субота, 25 квітня 2020 р. "Госизмену хотят "пришить" адмиралу Воронченко, Александру Турчинову, Петру Порошенко. Вдумайтесь. За проход украинских судов в украинских территориальных водах... ", - написала Сюмар. По словам Сюмар, эти обвинения выгодны Москве и действующей украинской власти. Підтверджую інформацію Олег Ляшко. Держзраду хочуть пришити адміралу Воронченкову, Олександр Турчинов, Петру Порошенку.... Опубліковано Вікторією Сюмар Субота, 25 квітня 2020 р. В то же время и.о. директора Государственного бюро расследований Александр Соколов в комментарии "Украинской правде" заверил, что указанная информация не соответствует действительности. По его словам, ГБР еще две недели назад имело информацию, что "подобный сценарий хотят использовать для развертывания протестов в Киеве". Он добавил, что такое уголовное производство есть, оно открыто по заявлению Андрея Портнова еще во времена, когда ГБР возглавлял Роман Труба. При этом "подобные процессуальные решения не планируется принимать". В пресс-службе Офиса генпрокурора также ответили, что новость о возможном выдвижении подозрения является фейком. Там признали, что соответствующее производство действительно расследуется ГБР, но "пока никаких процессуальных действий, связанных с сообщением о подозрении, а тем более с обвинением, не происходит". Представители объединения "Морская экспертная платформа" назвали возможное выдвижение подозрения адмиралу Игорю Воронченко "ничем иным, чем политической расправой над ним, а также над его военным и политическим руководством". Заява Морської експертної платформи через наміри політичного переслідування керівництва військових моряків України Ми,... Опубліковано Olena Snihyr Субота, 25 квітня 2020 р.

.