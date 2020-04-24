Звільнені з полону моряки отримали статус учасників бойових дій

24 квітня комісія Міноборони України розглянула надання статусу учасника бойових дій 22 військовослужбовцям Військово-Морських Сил України, які потрапили в полон 25 листопада 2018 року у Керченській протоці

Фото: navy.mil.gov.ua

24 квітня комісія Міноборони України розглянула надання статусу учасника бойових дій 22 військовослужбовцям Військово-Морських Сил України, які потрапили в полон 25 листопада 2018 року у Керченській протоці

Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає RegioNews.

Зазначається, що моряки виконували бойове завдання із захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в умовах безпосереднього зіткнення та вогневого контакту з військовими формуваннями Російської Федерації.

Вони були захоплені в полон в Керченській протоці зазначеними озброєними військовими формуваннями.

Міноборони повідомляє, що комісія одноголосно проголосувала за надання морякам статусу учасника бойових дій

У відповідності до пункту 22 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" одноголосним рішенням комісії зазначеним військовослужбовцям Військово-Морських Сил Збройних Сил України надано статус учасника бойових дій, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 20 листопада 2019 року захоплені біля берегів анексованого Криму в 2018 році українські кораблі "Бердянськ", "Нікополь" та "Яни Капу" повернулися в порт Очакова (Миколаївська область) після року утримання в окупованому Криму.

Кількома місяцями раніше Росія звільнила з полону їхні екіпажі – 24 українських військових моряки повернулись додому в рамках двостороннього обміну утримуваними, а не за рішенням Міжнародного трибуналу з морського права.