Звільнені з полону моряки отримали статус учасників бойових дій
Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає RegioNews.
Зазначається, що моряки виконували бойове завдання із захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в умовах безпосереднього зіткнення та вогневого контакту з військовими формуваннями Російської Федерації.
Вони були захоплені в полон в Керченській протоці зазначеними озброєними військовими формуваннями.
Міноборони повідомляє, що комісія одноголосно проголосувала за надання морякам статусу учасника бойових дій
У відповідності до пункту 22 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" одноголосним рішенням комісії зазначеним військовослужбовцям Військово-Морських Сил Збройних Сил України надано статус учасника бойових дій, - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 20 листопада 2019 року захоплені біля берегів анексованого Криму в 2018 році українські кораблі "Бердянськ", "Нікополь" та "Яни Капу" повернулися в порт Очакова (Миколаївська область) після року утримання в окупованому Криму.
Кількома місяцями раніше Росія звільнила з полону їхні екіпажі – 24 українських військових моряки повернулись додому в рамках двостороннього обміну утримуваними, а не за рішенням Міжнародного трибуналу з морського права.
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