ЗМІ: Обмін полонених українців відбудеться 16 квітня
Обмін утримуваними особами з так званими "ЛНР" і "ДНР" може відбутися завтра, 16 квітня
Обмін утримуваними особами з так званими "ЛНР" і "ДНР" може відбутися завтра, 16 квітня
Початок обміну запланований на 16:00, він відбудеться на КПВВ "Майорське".
Про це передає RegioNews з посиланням на hromadske.
На місці буде знімати тільки камера Офісу президента України, через карантин представників ЗМІ не пустять висвітлювати подію.
Раніше в Офісі президента спростували інформацію про те, що обмін розпочався вже сьогодні, 15 квітня.
"Тривають останні узгодження за списком і щодо логістики. Саме звільнення відбуватиметься найближчим часом", — заявили в ОП.
Надаємо, Денісова анонсувала обмін полоненими цього тижня. За її словами, після звільнення всі, хто повернуться, пройдуть обов'язкову двотижневу обсервацію у порядку, затвердженому Міністерством охорони здоров'я та головним санітарним лікарем.
Українські військові знешкодили трьох бойовиків "ДНР"
15 квітня 2020, 11:34У "ДНР” перші хворі подолали коронавірус
14 квітня 2020, 14:51Бойовика "ЛНР" ув'язнили на 15 років
10 квітня 2020, 15:18
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
15 квітня 2020, 16:13Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
09 квітня 2020, 13:07ОП втрутився у вибори головного медичного чиновника на Рівненщині
09 квітня 2020, 18:33Люди Чернишова в КОДА заблокували купівлю апаратів ШВЛ
08 квітня 2020, 17:53Кабмін змінив карантинні обмеження
08 квітня 2020, 21:38У Рівненській області горить монастир: невідомі влаштували пожежу прямо під час служби
12 квітня 2020, 12:19
- 16:37 15 квітня У Запорізькій області 99 випадків COVID-19: деталі
- 16:20 15 квітня Прикарпаття: в пологовому будинку Калуша коронавірус виявили у 14 медиків
- 16:16 15 квітня Осередки загоряння біля Прип'яті та Чорнобиля ліквідовано: ДСНС
- 16:13 15 квітня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 16:11 15 квітня Україна закриває ще 10 пунктів пропуску на кордоні – Кабмін
- 16:08 15 квітня Наскільки українські регіони готові протистояти коронавірусу
- 16:13 15 квітня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 13:07 09 квітня Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
- 18:33 09 квітня ОП втрутився у вибори головного медичного чиновника на Рівненщині
- 17:53 08 квітня Люди Чернишова в КОДА заблокували купівлю апаратів ШВЛ
- 21:38 08 квітня Кабмін змінив карантинні обмеження
- 12:19 12 квітня У Рівненській області горить монастир: невідомі влаштували пожежу прямо під час служби
Всі блоги »
У Дніпрі батько з сином на медичних тендерах прибрали до рук 4 мільйони
15 квітня 2020, 12:00
Як коронакриза змінила ринок нерухомості у Києві, Одесі, Львові та Харкові
14 квітня 2020, 12:00
Нех@й шастать! або Як заробити на карантині? – НеПогода
10 квітня 2020, 17:23
Коли закінчиться карантин, і кого Філатов зариє в могили? – НеПогода
03 квітня 2020, 20:45
Україна на карантині, або Весна прийшла – сидимо вдома, – НеПогода
27 березня 2020, 19:28
Олександр Ярославський
Куратор Харківської області по боротьбі з COVID-19
Новинський Вадим
Куратор Херсонської області по боротьбі з COVID-19
Ігор Палиця
Куратор Волинської області по боротьбі з COVID-19