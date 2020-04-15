ЗМІ: Обмін полонених українців відбудеться 16 квітня

Обмін утримуваними особами з так званими "ЛНР" і "ДНР" може відбутися завтра, 16 квітня

Фото: flickr

Обмін утримуваними особами з так званими "ЛНР" і "ДНР" може відбутися завтра, 16 квітня

Початок обміну запланований на 16:00, він відбудеться на КПВВ "Майорське".

Про це передає RegioNews з посиланням на hromadske.

На місці буде знімати тільки камера Офісу президента України, через карантин представників ЗМІ не пустять висвітлювати подію.

Раніше в Офісі президента спростували інформацію про те, що обмін розпочався вже сьогодні, 15 квітня.

"Тривають останні узгодження за списком і щодо логістики. Саме звільнення відбуватиметься найближчим часом", — заявили в ОП.

Надаємо, Денісова анонсувала обмін полоненими цього тижня. За її словами, після звільнення всі, хто повернуться, пройдуть обов'язкову двотижневу обсервацію у порядку, затвердженому Міністерством охорони здоров'я та головним санітарним лікарем.