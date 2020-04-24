Освобожденные из плена моряки получили статус участников боевых действий

24 апреля комиссия Минобороны Украины рассмотрела предоставления статуса участника боевых действий 22 военнослужащим Военно-Морских Сил Украины, которые попали в плен 25 ноября 2018 в Керченском проливе

Фото: navy.mil.gov.ua

24 апреля комиссия Минобороны Украины рассмотрела предоставления статуса участника боевых действий 22 военнослужащим Военно-Морских Сил Украины, которые попали в плен 25 ноября 2018 в Керченском проливе

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает RegioNews.

Отмечается, что моряки выполняли боевую задачу по защите независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях непосредственного соприкосновения и огневого контакта с военными формированиями Российской Федерации.

Они были захвачены в плен в Керченском проливе указанными вооруженными военными формированиями.

Минобороны сообщает, что комиссия единогласно проголосовала за предоставление морякам статуса участника боевых действий

В соответствии с пунктом 22 части первой статьи 6 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" единогласным решением комиссии указанным военнослужащим Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины предоставлен статус участника боевых действий, - говорится в сообщении.

Напомним, 20 ноября 2019 года захваченные у берегов аннексированного Крыма в 2018 году украинские корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" вернулись в порт Очакова (Николаевская область) после года содержания в оккупированном Крыму.

Несколькими месяцами ранее Россия освободила из плена их экипажи - 24 украинских военных моряка вернулись домой в рамках двустороннего обмена удерживаемыми, а не по решению Международного трибунала по морскому праву.