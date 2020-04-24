15:48  24 апреля
Крах медицины: доктор рассказала, что происходит в психиатрической больнице
16:12  24 апреля
В Киевской области коронавирус зафиксировали в еще двух общежитиях
18:39  24 апреля
Суд отменил круглосуточный домашний арест для Татьяны Чорновол
UA | RU
UA | RU
Игорь Пилипенко Редактор info@regionews.ua
24 апреля 2020, 18:15 14

Освобожденные из плена моряки получили статус участников боевых действий

Читайте також
українською мовою
24 апреля 2020, 18:15 14
Читайте також українською мовою
24 апреля комиссия Минобороны Украины рассмотрела предоставления статуса участника боевых действий 22 военнослужащим Военно-Морских Сил Украины, которые попали в плен 25 ноября 2018 в Керченском проливе
Фото: navy.mil.gov.ua
24 апреля комиссия Минобороны Украины рассмотрела предоставления статуса участника боевых действий 22 военнослужащим Военно-Морских Сил Украины, которые попали в плен 25 ноября 2018 в Керченском проливе

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает RegioNews.

Отмечается, что моряки выполняли боевую задачу по защите независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях непосредственного соприкосновения и огневого контакта с военными формированиями Российской Федерации.

Они были захвачены в плен в Керченском проливе указанными вооруженными военными формированиями.

Минобороны сообщает, что комиссия единогласно проголосовала за предоставление морякам статуса участника боевых действий

В соответствии с пунктом 22 части первой статьи 6 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" единогласным решением комиссии указанным военнослужащим Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины предоставлен статус участника боевых действий, - говорится в сообщении.

Напомним, 20 ноября 2019 года захваченные у берегов аннексированного Крыма в 2018 году украинские корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" вернулись в порт Очакова (Николаевская область) после года содержания в оккупированном Крыму.

Несколькими месяцами ранее Россия освободила из плена их экипажи - 24 украинских военных моряка вернулись домой в рамках двустороннего обмена удерживаемыми, а не по решению Международного трибунала по морскому праву.


Минобороны Керчь пленные море ВМС Украины
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Будущий обмен пленными официально подтвердили в правительстве
15 апреля 2020, 21:33
СМИ: Обмен пленных украинцев состоится 16 апреля
15 апреля 2020, 15:37
"Не позднее Пасхи": в ТКГ договорились об обмене пленными
08 апреля 2020, 21:53
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
23 апреля 2020, 22:15
Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
17 апреля 2020, 14:18
Председатель Ровенской ОГА получил "билет на войну"
18 апреля 2020, 12:00
В Житомирской области крестьяне сожгли несколько деревень, когда жгли мусор на кладбище
17 апреля 2020, 14:38
Результаты тестов на коронавирус теряются, а трупы грузим сами – главврач больницы Николаева
22 апреля 2020, 16:45
Шарий, Бужанский и Дубинский координируются для распространения фейков
21 апреля 2020, 18:34
Последние Популярные
Наталья Стримовская
Олег Бегаль
Дмитрий Гордон
Все блоги »
Карантинный сепаратизм: почему Кернес тратит миллиарды на зоопарк и не хочет доплачивать врачам
24 апреля 2020, 15:00
Предвыборный хайп в Ивано-Франковске, или Как Марцинкив ромов "паковал"
24 апреля 2020, 12:00
Все публикации »
Стебать-копать! Где и как пригорает у мэров и губернаторов? – НеПогода
18 апреля 2020, 11:04
Нех@й шастать! или Как заработать на карантине? – НеПогода
10 апреля 2020, 17:23
Когда закончится карантин, и кого Филатов зароет в могилы? – НеПогода
03 апреля 2020, 20:45
Все видео »
Андрей Веревский
Куратор Полтавской и Кировоградской областей по борьбе с COVID-19
Пинчук Виктор
Куратор Днепропетровской области по борьбе с COVID-19
Игорь Палица
Куратор Волынской области по борьбе с COVID-19
Все досье »