Митрополит Онуфрій висвятив нардепа Новинського дияконом УПЦ МП

Глава УПЦ МП митрополит Онуфрій висвятив народного депутата Вадима Новинського дияконом Української православної церкви (МП)

Фото: Cerkvarium

Глава УПЦ МП митрополит Онуфрій висвятив народного депутата Вадима Новинського дияконом Української православної церкви (МП)

Про це повідомляє Cerkvarium, пише RegioNews.

Вадим Новинський прийняв сан на Благовіщення, 7 квітня.

Незважаючи на те, що сам він про подію не розповідає, джерела видання кажуть, що в особистих листуванні нардеп тепер підписується як "диякон Вадим”.

Також рік тому митрополит Онуфрій висвятив у диякони генерального директора Смарт-холдинга Олексія Пертіна. Смарт-холдинг входить до бізнес-імперії олігарха Вадима Новинського.

Нагадаємо, 15 квітня народний депутат Вадим Новинський повідомив, що у нього виявили коронавірусну інфекцію. Напередодні він зустрічався з предстоятелем УПЦ МП Онуфрієм для передачі 850 тисяч медичних масок.

Також стало відомо, що уряд Російської федерації зняв санкції з власників Херсонського суднобудівного заводу, нардепів Вадима Новинського і Андрія Кисельова.