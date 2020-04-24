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Валерія Ясницька журналіст info@regionews.ua
24 квітня 2020, 12:25 7

Митрополит Онуфрій висвятив нардепа Новинського дияконом УПЦ МП

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24 квітня 2020, 12:25 7
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Глава УПЦ МП митрополит Онуфрій висвятив народного депутата Вадима Новинського дияконом Української православної церкви (МП)
Фото: Cerkvarium
Глава УПЦ МП митрополит Онуфрій висвятив народного депутата Вадима Новинського дияконом Української православної церкви (МП)

Про це повідомляє Cerkvarium, пише RegioNews.

Вадим Новинський прийняв сан на Благовіщення, 7 квітня.

Незважаючи на те, що сам він про подію не розповідає, джерела видання кажуть, що в особистих листуванні нардеп тепер підписується як "диякон Вадим”.

Також рік тому митрополит Онуфрій висвятив у диякони генерального директора Смарт-холдинга Олексія Пертіна. Смарт-холдинг входить до бізнес-імперії олігарха Вадима Новинського.

Нагадаємо, 15 квітня народний депутат Вадим Новинський повідомив, що у нього виявили коронавірусну інфекцію. Напередодні він зустрічався з предстоятелем УПЦ МП Онуфрієм для передачі 850 тисяч медичних масок.

Також стало відомо, що уряд Російської федерації зняв санкції з власників Херсонського суднобудівного заводу, нардепів Вадима Новинського і Андрія Кисельова.


церква Вадим Новинський УПЦ МП Онуфрій
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