Митрополит Онуфрій висвятив нардепа Новинського дияконом УПЦ МП
Про це повідомляє Cerkvarium, пише RegioNews.
Вадим Новинський прийняв сан на Благовіщення, 7 квітня.
Незважаючи на те, що сам він про подію не розповідає, джерела видання кажуть, що в особистих листуванні нардеп тепер підписується як "диякон Вадим”.
Також рік тому митрополит Онуфрій висвятив у диякони генерального директора Смарт-холдинга Олексія Пертіна. Смарт-холдинг входить до бізнес-імперії олігарха Вадима Новинського.
Нагадаємо, 15 квітня народний депутат Вадим Новинський повідомив, що у нього виявили коронавірусну інфекцію. Напередодні він зустрічався з предстоятелем УПЦ МП Онуфрієм для передачі 850 тисяч медичних масок.
Також стало відомо, що уряд Російської федерації зняв санкції з власників Херсонського суднобудівного заводу, нардепів Вадима Новинського і Андрія Кисельова.
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