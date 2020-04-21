Росія зняла санкції з власників Херсонського суднобудівного заводу

Уряд Російської федерації зняв санкції з нардепів Вадима Новинського і Андрія Кисельова

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Уряд Російської федерації зняв санкції з нардепів Вадима Новинського і Андрія Кисельова

ЗМІ повідомляють, що відповідну постанову уряду РФ підписано 20 квітня і опубліковано на його офіційному інтернет-порталі, пише RegioNews.

На олігархів російські санкції наклали в кінці 2018-го, коли "ахметівська" частина "Оппоблоку" відмовилася йти на об'єднання з партією Медведчука і Рабиновича "За життя" і підтримати на виборах президента Юрія Бойка як єдиного кандидата. Новинський і Кисельов висунули свого кандидата - Вілкула.

Таку поведінку "ахметовців" в Москві оцінили як гру на боці Порошенка, після чого і запровадили санкції.

Довідка: Андрій Кисельов - нардеп минулого скликання від "Оппоблоку", засновник компанії "УкрМет" - одного з найбільших гравців на ринку металобрухту України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що народний депутат Вадим Новинський захворів на коронавірус.