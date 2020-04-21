12:29  21 квітня
На Буковині з підозрою на коронавірус померли двоє братів 19 і 25 років
13:12  21 квітня
Ректор ХДУ задекларував мільйон гривень і нову квартиру в столиці
10:58  20 квітня
ООС: на Великдень окупанти шість разів обстріляли позиції українських військових
UA | RU
UA | RU
Валерія Ясницька журналіст info@regionews.ua
21 квітня 2020, 11:29 19

Росія зняла санкції з власників Херсонського суднобудівного заводу

Читайте также
на русском языке
21 квітня 2020, 11:29 19
Читайте также на русском языке
Уряд Російської федерації зняв санкції з нардепів Вадима Новинського і Андрія Кисельова
Фото: Зроблено в Україні
Уряд Російської федерації зняв санкції з нардепів Вадима Новинського і Андрія Кисельова

ЗМІ повідомляють, що відповідну постанову уряду РФ підписано 20 квітня і опубліковано на його офіційному інтернет-порталі, пише RegioNews.

На олігархів російські санкції наклали в кінці 2018-го, коли "ахметівська" частина "Оппоблоку" відмовилася йти на об'єднання з партією Медведчука і Рабиновича "За життя" і підтримати на виборах президента Юрія Бойка як єдиного кандидата. Новинський і Кисельов висунули свого кандидата - Вілкула.

Таку поведінку "ахметовців" в Москві оцінили як гру на боці Порошенка, після чого і запровадили санкції.

Довідка: Андрій Кисельов - нардеп минулого скликання від "Оппоблоку", засновник компанії "УкрМет" - одного з найбільших гравців на ринку металобрухту України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що народний депутат Вадим Новинський захворів на коронавірус.


Херсон Вадим Новинський РФ санкції Росія
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Найбільшому на півдні України оптовому овочевому ринку дозволили працювати
21 квітня 2020, 10:49
У нардепа Вадима Новинського виявили коронавірус
15 квітня 2020, 14:08
Щороку горять херсонські плавні: рятувальники закликають до відповідальності
14 квітня 2020, 14:42
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
21 квітня 2020, 13:16
Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
17 квітня 2020, 14:18
Голова Рівненської ОДА отримав "квиток на війну"
18 квітня 2020, 12:00
У Житомирській області селяни спалили декілька сіл, коли палили сміття на кладовищі
17 квітня 2020, 14:38
Більшість українців вважають, що президент повинен звільнити Єрмака
15 квітня 2020, 09:59
Стало відомо, коли у столиці запустять громадський транспорт
14 квітня 2020, 19:06
Останні Популярні
Юрій Бутусов
Ярослав Ємельяненко
Валерія Ясницька
Всі блоги »
Херсонщина: скандальний Великдень Мангера
21 квітня 2020, 12:00
Мінус мільярд: Туристична галузь Львова підраховує збитки від карантину
20 квітня 2020, 12:00
Всі публікації »
Стібать-копать! Де і як пригорає у мерів та губернаторів? – НеПогода
18 квітня 2020, 11:04
Нех@й шастать! або Як заробити на карантині? – НеПогода
10 квітня 2020, 17:23
Коли закінчиться карантин, і кого Філатов зариє в могили? – НеПогода
03 квітня 2020, 20:45
Всі відео »
Пінчук Віктор
Куратор Дніпропетровської області по боротьбі з COVID-19
Олександр Ярославський
Куратор Харківської області по боротьбі з COVID-19
Ігор Палиця
Куратор Волинської області по боротьбі з COVID-19
Всі досьє »