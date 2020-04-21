Росія зняла санкції з власників Херсонського суднобудівного заводу
ЗМІ повідомляють, що відповідну постанову уряду РФ підписано 20 квітня і опубліковано на його офіційному інтернет-порталі, пише RegioNews.
На олігархів російські санкції наклали в кінці 2018-го, коли "ахметівська" частина "Оппоблоку" відмовилася йти на об'єднання з партією Медведчука і Рабиновича "За життя" і підтримати на виборах президента Юрія Бойка як єдиного кандидата. Новинський і Кисельов висунули свого кандидата - Вілкула.
Таку поведінку "ахметовців" в Москві оцінили як гру на боці Порошенка, після чого і запровадили санкції.
Довідка: Андрій Кисельов - нардеп минулого скликання від "Оппоблоку", засновник компанії "УкрМет" - одного з найбільших гравців на ринку металобрухту України.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що народний депутат Вадим Новинський захворів на коронавірус.
- 13:30 21 квітня На Донбасі загинув офіцер ЗСУ: фото й подробиці
- 13:27 21 квітня ДСНС: ситуація з пожежами в зоні відчуження ЧАЕС нормалізується
- 13:16 21 квітня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 13:12 21 квітня Ректор ХДУ задекларував мільйон гривень і нову квартиру в столиці
- 12:46 21 квітня Кличко: за роботу з хворими на коронавірус, лікарі отримали по 30-50 тис. грн
- 12:29 21 квітня На Буковині з підозрою на коронавірус померли двоє братів 19 і 25 років
- 13:16 21 квітня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 14:18 17 квітня Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
- 12:00 18 квітня Голова Рівненської ОДА отримав "квиток на війну"
- 14:38 17 квітня У Житомирській області селяни спалили декілька сіл, коли палили сміття на кладовищі
- 09:59 15 квітня Більшість українців вважають, що президент повинен звільнити Єрмака
- 19:06 14 квітня Стало відомо, коли у столиці запустять громадський транспорт