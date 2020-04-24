В Одесі горів чоловічий монастир УПЦ МП

В Одесі через пожежу на території монастиря знищено господарську будівлю з дровами та сіном

Фото:ДСНС

В Одесі через пожежу на території монастиря знищено господарську будівлю з дровами та сіном

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу ДСНС. 24 квітня до служби порятунку 101 надійшло повідомлення, про загоряння будівлі на території Свято - Успенського чоловічого монастиря. Як виявилося, горить дерев'яна господарська будівля. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 480 кв.м. Однак, внаслідок пожежі вогнем знищено господарську будівлю, дрова, сіно, лакофарбові матеріали в тарі. Від розповсюдження вогню врятували сусідні споруди. Загиблих та постраждалих немає.

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