В Одесі горів чоловічий монастир УПЦ МП
В Одесі через пожежу на території монастиря знищено господарську будівлю з дровами та сіном
В Одесі через пожежу на території монастиря знищено господарську будівлю з дровами та сіном
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу ДСНС.
24 квітня до служби порятунку 101 надійшло повідомлення, про загоряння будівлі на території Свято - Успенського чоловічого монастиря. Як виявилося, горить дерев'яна господарська будівля. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 480 кв.м.
Однак, внаслідок пожежі вогнем знищено господарську будівлю, дрова, сіно, лакофарбові матеріали в тарі. Від розповсюдження вогню врятували сусідні споруди. Загиблих та постраждалих немає.
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