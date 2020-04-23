У Харкові п'яний священик УПЦ МП влаштував перегони з поліцією
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на паблік "Харків 1654"
Так, поліцейські після тривалої погоні затримали п'яного порушника, яким виявився священнослужитель. Правоохоронці наздоганяли його з вулиці Отакара Яроша, аж до Окружної у напрямі Золочева.
Зазначається, що він був настільки п'яний, що ледве тримався на ногах.
Як з'ясувалося, нещодавно весь район збирав священика гроші на лікування цирозу печінки.
"Оформили 130-у, був п'яний, м'ясо, насилу стояв на ногах, навіть розмовляти не міг. Але найцікавіше в цій історії, що зовсім недавно збирали всім районом йому гроші на лікування цирозу печінки", - сказано в повідомленні.
За даним фактом поліцейські склали адміністративний протокол за ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
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