Митрополит Онуфрий рукоположил нардепа Новинского диаконом УПЦ МП

Глава УПЦ МП митрополит Онуфрий рукоположил народного депутата Вадима Новинского диаконом Украинской православной церкви (МП)

Фото: Cerkvarium

Глава УПЦ МП митрополит Онуфрий рукоположил народного депутата Вадима Новинского диаконом Украинской православной церкви (МП)

Об этом сообщает Cerkvarium, пишет RegioNews.

Вадим Новинский принял сан на Благовещение, 7 апреля.

Несмотря на то, что сам он о произошедшем не рассказывает, источники издания говорят, что в личных переписках нардеп теперь подписывается как "диакон Вадим”.

Также год назад митрополит Онуфрий рукоположил в дьяконы генерального директора Смарт-холдинга Алексея Пертина. Смарт-холдинг входит в бизнес-империю олигарха Вадима Новинского.

Напомним, 15 апреля народный депутат Вадим Новинский сообщил, что у него обнаружили коронавірусну инфекцию. Накануне он встречался с предстоятелем УПЦ МП Онуфрием для передачи 850 тысяч медицинских масок.

Также стало известно, что правительство Российской федерации снял санкции с владельцев Херсонского судостроительного завода, нардепов Вадима Новинского и Андрея Киселева.