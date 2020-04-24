Митрополит Онуфрий рукоположил нардепа Новинского диаконом УПЦ МП
Об этом сообщает Cerkvarium, пишет RegioNews.
Вадим Новинский принял сан на Благовещение, 7 апреля.
Несмотря на то, что сам он о произошедшем не рассказывает, источники издания говорят, что в личных переписках нардеп теперь подписывается как "диакон Вадим”.
Также год назад митрополит Онуфрий рукоположил в дьяконы генерального директора Смарт-холдинга Алексея Пертина. Смарт-холдинг входит в бизнес-империю олигарха Вадима Новинского.
Напомним, 15 апреля народный депутат Вадим Новинский сообщил, что у него обнаружили коронавірусну инфекцию. Накануне он встречался с предстоятелем УПЦ МП Онуфрием для передачи 850 тысяч медицинских масок.
Также стало известно, что правительство Российской федерации снял санкции с владельцев Херсонского судостроительного завода, нардепов Вадима Новинского и Андрея Киселева.
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