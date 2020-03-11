Зеленський звільнив Чернишова з посади голови Київської ОДА

Президент Володимир Зеленський звільнив Олексія Чернишова з посади голови Київської обласної державної адміністрації

Фото: koda.gov.ua

Президент Володимир Зеленський звільнив Олексія Чернишова з посади голови Київської обласної державної адміністрації

Відповідний указ опублікований на офіційному сайті президента, пише RegioNews.

Іншим указом Зеленський поклав тимчасове виконання обов'язків голови Київської ОДА на першого заступника Василя Володіна.

4 березня був призначений новий склад Кабміну на чолі з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем. Олексій Чернишов був призначений міністром розвитку громад і територій.