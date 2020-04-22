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Ірина Федоляк Журналіст info@regionews.ua
22 квітня 2020, 12:37 4

Антикорупційний суд розгляне справу фігурантів підкупу голови Фонду держмайна

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22 квітня 2020, 12:37 4
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Троє осіб запропонували голові Фонду державного майна України 5 млн доларів за призначення на посаду директора ПАТ "Одеський припортовий завод" їхнього кандидата
Фото: САП
Троє осіб запропонували голові Фонду державного майна України 5 млн доларів за призначення на посаду директора ПАТ "Одеський припортовий завод" їхнього кандидата

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сторінку Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в facebook.

Прокурорами САП прийнято рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно осіб, які намагались надати неправомірну вигоду у розмірі 5 млн доларів США голові Фонду державного майна України.

Детективами НАБУ відкрито матеріали справи підозрюваним та їх захисникам. Після ознайомлення з матеріалами обвинувальний акт буде передано до Антикорупційного суду для розгляду по суті.

Нагадаємо, слідством встановлено, що восени 2019 року троє осіб запропонували голові Фонду державного майна України 5 млн доларів США неправомірної вигоди в обмін на призначення на посаду директора ПАТ "Одеський припортовий завод", 99,5% акцій якого належать державі, наперед визначеної особи.

Їх було затримано одразу після надання першої частини неправомірної вигоди у сумі 50 тис. доларів США.

Дії осіб кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, Фонд державного майна дозволив приватизувати ювелірний завод "Кристал" у Вінниці.

Україна може не отримати кредит МВФ через масштабну корупцію на Одеському припортовому заводі.


САП НАБУ корупція кримінальна справа
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