Антикорупційний суд розгляне справу фігурантів підкупу голови Фонду держмайна
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сторінку Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в facebook.
Прокурорами САП прийнято рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно осіб, які намагались надати неправомірну вигоду у розмірі 5 млн доларів США голові Фонду державного майна України.
Детективами НАБУ відкрито матеріали справи підозрюваним та їх захисникам. Після ознайомлення з матеріалами обвинувальний акт буде передано до Антикорупційного суду для розгляду по суті.
Нагадаємо, слідством встановлено, що восени 2019 року троє осіб запропонували голові Фонду державного майна України 5 млн доларів США неправомірної вигоди в обмін на призначення на посаду директора ПАТ "Одеський припортовий завод", 99,5% акцій якого належать державі, наперед визначеної особи.
Їх було затримано одразу після надання першої частини неправомірної вигоди у сумі 50 тис. доларів США.
Дії осіб кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, Фонд державного майна дозволив приватизувати ювелірний завод "Кристал" у Вінниці.
Україна може не отримати кредит МВФ через масштабну корупцію на Одеському припортовому заводі.
- 12:51 22 квітня Справа "Укрзалізниці”: НАБУ завершила слідство проти Дубневича
- 12:37 22 квітня Антикорупційний суд розгляне справу фігурантів підкупу голови Фонду держмайна
- 12:01 22 квітня В Україні за добу понад 100 медиків захворіли на COVID-19
- 11:57 22 квітня На Херсонщині 72 хворих на COVID-19: двох пенсіонерів госпіталізували у важкому стані
- 11:54 22 квітня "Два роки - в нових умовах”: прем'єр розповів, як житиме Україна після епідемії COVID-19
- 11:52 22 квітня На Рівненщині п’яний підпалив поліцейське авто, бо правоохоронці відмовилися з ним "відсвяткувати" Великдень
- 21:48 21 квітня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 14:18 17 квітня Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
- 12:00 18 квітня Голова Рівненської ОДА отримав "квиток на війну"
- 14:38 17 квітня У Житомирській області селяни спалили декілька сіл, коли палили сміття на кладовищі
- 09:59 15 квітня Більшість українців вважають, що президент повинен звільнити Єрмака
- 22:17 17 квітня Зеленський назвав умови послаблення карантину