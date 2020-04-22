Справа "Укрзалізниці”: НАБУ завершила слідство проти Дубневича

Нардеп підозрюється в причетності до розкрадання понад 90 млн гривень

Фото: facebook:Dubnevych

Нардеп підозрюється в причетності до розкрадання понад 90 млн гривень

Національне антикорупційне бюро завершило розслідування за підозрою народного депутата Ярослава Дубневича у заволодінні 93,28 млн грн ПАТ "Укрзалізниця".

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу відомства.

"Слідство вважає, що народний депутат України разом ще з вісьмома особами організував схему, в результаті якої Філія "Центр забезпечення виробництва" ПАТ "Укрзалізниця" впродовж грудня 2015 – березня 2017 рр. здійснила процедуру закупівлі стрілочної продукції за суттєво завищеними цінами”, - зазначено у повідомленні.

За даними слідства, виробником цієї продукції в Україні є лише одне підприємство - ПАТ "Дніпропетровський стрілочний завод". Однак "Укрзалізниця" не придбала її напряму, а скористалася послугами двох ланок посередників (ТОВ "Арго", "Корпорація КРТ"), однією з яких виявилась компанія, бенефіціарним власником якої був нардеп.

Також зазначається, що вартість продукції зростала на кожному етапі посередництва: Дніпропетровський стрілочний завод продав продукцію "Корпорації КРТ" за 525,9 млн гривень, "Корпорація КРТ" продала її компанії "Арго" за 631,4 млн гривень (+20%), а "Арго" перепродала УЗ за 637,9 млн гривень (+ 1%). При цьому продукція була доставлена "Укрзалізниці" безпосередньо з заводу.

В результаті цих дій філії УЗ нанесено 93,28 млн гривень збитків. Слідство з'ясувало, що гроші учасники корупційної схеми розподілили між собою.

Нагадаємо, нардепу, якого підозрюють у привласненні 93 млн, продовжили процесуальні обов'язки. Народному депутатові України 9 скликання Ярославові Дубневичу продовжено процесуальні обов'язки до 29 квітня.