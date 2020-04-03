Нардепу, якого підозрюють у привласненні 93 млн, продовжили процесуальні обов'язки

Народному депутатові України 9 скликання Ярославові Дубневичу продовжено процесуальні обов'язки до 29 квітня

Ярослав Дубневич. Фото: Радіо Свобода

Народному депутатові України 9 скликання Ярославові Дубневичу продовжено процесуальні обов'язки до 29 квітня

Про це інформує RegioNews із посиланням на сторінку Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у Facebook.

Його підозрюють у заволодіння державними коштами у сумі понад 93 млн гривень, провадження ведеться за ч. 5 ст. 191 КК України - привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Підозрюваний зобов'язаний прибувати за вимогою детектива, прокурора та суду; повідомляти про зміну місця проживання чи місця роботи; утримуватись від спілкування зі свідками та здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон.

За версією слідства, Дубневич лобіював виділення грошових коштів з бюджету ПАТ "Укрзалізниця" на закупівлю товарів у підконтрольних йому підприємств. Фінансові втрати від реалізації схеми проведення процедур відкритих торгів стрілочних переводів, запасних частин до них та комплектів роздільного скріплення згідно з матеріалами експертизи становили понад 93 млн грн.

31 жовтня 2019 року Верховна Рада України підтримала подання керівника САП Назара Холодницького про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою стосовно цього нардепа.

2 листопада 2019 року антикорупційний суд обрав народному обранцю запобіжний захід у вигляді застави розміром 100 млн гривень.

7 листопада 2019 року, апеляційна палата ВАКС скасувала ухвалу суду першої інстанції та постановила нову, якою до нардепа було застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці з альтернативою 90 млн гривень застави.

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