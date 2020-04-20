Річниця дебатів на стадіоні з Порошенко: на які питання не зможе відповісти президент Зеленський?

19 квітня 2019-го року Володимир Зеленський виступив на дебатах на стадіоні проти чинного президента Петра Порошенка. Зеленський поставив Порошенку ті питання, які для нього, очевидно, були пріоритетними

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19 квітня 2019-го року Володимир Зеленський виступив на дебатах на стадіоні проти чинного президента Петра Порошенка. Зеленський поставив Порошенку ті питання, які для нього, очевидно, були пріоритетними

Отже, я виписав всі питання Зеленського, які він затверджував і ті питання, які задавав, і що зможе він відповісти на це сьогодні сам?

1. "Як так вийшло, що Україна майже найбідніша країна при найбагатшому президенті в історії?"

Україна залишається бідною країною, причому порівняно з 2018-м роком почалося падіння промислового виробництва, економічні реформи за рік не почалися, а статок президента Зеленського не самий великий, але він дозволяє собі літати на відпочинок на чартері в Оман, що можуть собі дозволити тільки мультимільйонери.

2. "Чому паліїв магазину Рошен знайшли за 4 години, а паліїв військових складів і підривників автомобіля Шеремета не можуть знайти кілька років?"

Паліїв складів за рік не знайшли. Глава фракції Слуга народу Давид Арахамія заявив, що склади підірвали бійці української Військової служби правопорядку, проте його заяву було тут же спростовано правоохоронними органами. Підозри не пред'явлені. Найбільш імовірна тут російська диверсія, але фактично Зеленському на це відповісти нічого.

Підривників автомобіля Шеремета сам Зеленський, генпрокурор Рябошапка і міністр МВС Арсен Аваков оголосили винними на прес-конференції, зараз йде процес – підозрювані, це артист Андрій Антоненко і ще група осіб. Ніяких прямих доказів провини Антоненко не пред'явлено досі, ряд непрямих доказів вже спростовано. Поки немає підстав говорити про розкриття злочину.

3. "Чому ніхто не сидить за Іловайськ та Дебальцеве?"

Зеленський повністю провалив розслідування Іловайська та Дебальцеве. Ці справи забрали у тих слідчих, які вели ці справи, фактично люди Зеленського викинули розслідування в архів СБУ, і суд досі не почали. На це питання Зеленський зараз нічого не відповість. Обман.

4. "Чому через 5 років ми так і не знаємо вбивць на Майдані?"

Слідство по Майдану при Зеленскому просувається всупереч діям керівників, яких призначає Зеленський. Генпрокурор Руслан Рябошапка на догоду голові ОП Богдану та його партнеру екс-заступнику голови АП Януковича Портнову звільнив начальника управління спецрозслідувань ГПУ по Майдану Сергія Горбатюка. Також були звільнені ряд прокурорів, які відігравали важливу роль у розслідуванні. В. о. голови Держбюро розслідувань Венедиктова призначила своїм заступником одного з адвокатів екс-президента Януковича Бабікова. Підозра в масових вбивствах пред'явлено... активісту Майдана Тетяні Чорновіл! Причому з порушення закону про амністію учасникам Революції. Оскільки управління з розслідування Майдану з підозрою Чорновіл було не погоджене, то цю справа доручили відкрити іншому управлінню, яке ніколи раніше Майданом не займалося. Відповісти Зеленському нічого. Обман.

5. "Не хотіли б ви взяти участь в експерименті і спробувати прожити на 1500 гривень пенсії хоча б один місяць?"

Зрозуміло, сам Зеленський до своєї поради не прислухався, і на 1500 гривень не живе. На відпочинок президент літав на приватному літаку, один переліт на якому коштує річної пенсії 300-400 пенсіонерів. Так що відповісти на це Зеленському нічого.

6. "Як можна було на п'ятому році війни, усвідомлюючи небезпеку, відправляти на вірну смерть 24 моряки в Керченську протоку?"

Питання було безграмотне, оскільки згідно міжнародному праву Керченська протока– українські води, де наші кораблі повинні ходити безперешкодно. Моряків Зеленський повернув про обмін полоненими, взятими в минулі роки, було відкрито справу щодо відповідальності Порошенко, але пред'явити підозру так і не зважилися – тому що ніяких порушень у вирішенні направити кораблі у свої води бути не може.

7. "Скільки грошей вам потрібно взяти з бюджету країни, щоб наїстися?"

Ні однієї справи проти Порошенка або його найближчого оточення за підозрою в розкраданні грошей бюджету не відкрито, самому Порошенку підозри в корупції не пред'явлені.

8. "Куди поділися наші карпатські ліси?"

Відмінне питання. Жодної справи про розкрадання лісу немає, ніяких звинувачень не пред'явлено. Сам Зеленський на це питання нічого не відповість.

9. "Чому не покарані поплічники Януковича? "

Відмінне питання. Зеленський не покарав жодного поплічники Януковича. Зовсім навпаки – Офіс президента офіційно прийняв екс-заступник голови ОП Портнова, а адвокат Януковича Бабіков став заступником голови ДБР. Так що сам Зеленський на це питання нічого не відповість. Обман.

10. "Скільки особисто вам занесли з "Роттердам+"? "

Відмінне питання. Жодних кримінальних справ за рік і ніяких підозр "Роттердам+" немає. Більше того, сам Зеленський активно співпрацює і постійно виступає на телеканалах головного бенефіціара "Роттердам+" Ріната Ахметова. Більш того, буквально минулого тижня Зеленський призначив на посаду в. о. міністра енергетики Ольгу Буславец, яка працювала в Міненерго під час дії "Роттердам+". Тепер Зеленський на це питання не відповість. Обман.

11. "Чому ви скасували закон про незаконне збагачення?"

Закон про незаконне збагачення діяв з 2015 року, але жодного вироку по ньому не винесено. У лютому 2019-го закон був фактично заблокований Конституційним судом. У жовтні 2019-го Зеленський домігся прийняття цього закону знову. Але ось парадокс – жоден чиновник за цим законом при Зеленскому як і раніше, як і при Порошенко, не тільки не засуджений – навіть не винесено жодної підозри.

12. "Чому не знята недоторканність депутатів? "

Закон про зняття недоторканності з депутатів був проголосований з правками, які абсолютно суперечать змісту. Для будь-яких дій проти народних депутатів правоохоронним органам тепер потрібна санкція генерального прокурора, тобто депутати, як і раніше на особливому становищі, порівняно з іншими громадянами. Обман.

13. "Добровольці та патріоти опинилися в тюрмах, тому що вони для вас загроза?"

Дуже цікаве питання. Тому що жодних амністій добровольцям і патріотам Зеленський не оголошував. Навпаки, справи Антоненко і Стерненко показують, що патріотів судять більш інтенсивно, на відміну від проросійських діячів.

14. "Чи пам'ятаєте ви що таке люстрація?"

При Зеленскому почалося масове відновлення на посадах люстрированных чиновників. Чого варто тільки призначення головою ОП люстрированного Богдана, а прокурором Києва люстрированного Сергія Юлдашева (наказ про призначення пізніше скасували).

15. "Яка ваша частка з незаконного копання бурштину?"

Відмінне питання, тим більше, що бурштин продовжують копати. Нікому не висунуто підозру. Кому тепер йде частка? Хотілося б почути відповідь.

16. "Чому цукерки Рошен продаються в магазинах Москви, це правда, що цукерки Рошен є в пайках повстанців ЛДНР?"

Так чи це за весь рік ні Зеленський ні які-небудь офіційні органи ніяких заяв не зробили. Немає відповіді від Зеленського.

17. "Як обвалилася гривня?"

Ніяких підозр нікому з посадових осіб не було висунуто. Відмінне питання, на яке Зеленський не дав відповіді.

18. "Чому Гонтарєва ховається в Лондоні?"

На це питання Зеленський не дав відповіді.

19. "Всі люди, які порушують закон, всі Свинарчуки, Гладковскі, і якщо серед них буде Коломойський – всі сядуть за ґрати".

Ніхто не сів за грати тих, кого Зеленський називав на дебатах. Не винні?

20. "Головне питання: чи понесе кримінальну відповідальність попередня влада і ви, зокрема, будете ви, якщо вам доведеться постати перед судом, говорити, що це помста або політичне переслідування? "

Питання прекрасне, Зеленський говорить про політичне переслідування, але ніякої кримінальної відповідальності ніхто з минулої влади не поніс.

21. "Коротке запитання: вам не соромно?"

Так, Володимир Олександрович, хотілося б почути вашу відповідь.

22. "Петро Олексійович хотів почути наші принципи. Рівність всіх перед законом – те, чого у вас не було ( а зараз воно настало?) Зняття недоторканності з депутатів, суддів, президентів (формально проголосований закон про недоторканність депутатів, але фактично він зберігає привілеї). Це закон про імпічмент (не прийнятий). Закон про відкликання депутата (не прийнятий). Друге – медицина. Що стосується реформи, скажіть мені, будь ласка, якщо якісних ліків немає, якщо доступних цін на ліки немає, якщо нормальних умов у лікарнях немає, якщо нормальних зарплат у лікарів немає, яка нафіг реформа? (Зеленський не збільшив фінансування на проведення медреформи, ситуація з ліками і лікарнями стала очевидною в ході епідемії, влада не забезпечила медиків навіть елементарними масками). Щодо доріг – мені нема чого сказати, тому що немає доріг (обсяги дорожнього будівництва в країні менше обсягів будівництва 2018-го року). І з приводу війни: ми зробимо все, щоб її закінчити (війна триває)".