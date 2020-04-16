09:33  16 квітня
В Україні вже зафіксовано 4161 хворого коронавірусом
11:10  16 квітня
Дешевий піар: райлікарні на Вінниччині "благодійники" подарували неробочий апарат ШВЛ
08:53  16 квітня
Верховна Рада розгляне проєкт закону про протидію депутатському спаму
UA | RU
UA | RU
Ігор Пилипенко Редактор info@regionews.ua
16 квітня 2020, 08:28 13

На Донбасі окупанти тричі порушили режим тиші, доба обійшлася без втрат

Читайте также
на русском языке
16 квітня 2020, 08:28 13
Читайте также на русском языке
Упродовж минулої доби в зоні проведення ООС зафіксовано три обстріли українських позицій, втрат серед військових немає
Фото: flickr
Упродовж минулої доби в зоні проведення ООС зафіксовано три обстріли українських позицій, втрат серед військових немає

Про це в повідомив штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Зазначається, що противник тричі вів вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Збройні сили України вели вогонь у відповідь.

Російські найманці стріляли в районі міста Попасна, біля села Кримське велися обстріли із гранатометів.

Також противник обстріляв позиції ООС поруч з селом Водяне із протитанкових гранатометів. Втрат серед українських бійців немає.

Згідно із даними розвідки, упродовж минулої доби наші підрозділи поранили двох російських найманців.

Станом на ранок 16 квітня російські війська не проявляли активності. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

Нагадаємо, 15 квітня на Донбасі противник дев'ять разів обстрілював позиції українських військових, троє бійців були поранені.


ООС звіт війна Донбас Донецька область АТО
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Українські військові знешкодили трьох бойовиків "ДНР"
15 квітня 2020, 11:34
Кількість хворих коронавірусом зросла до 3764 хворих, за добу виявили 392 нових випадки
15 квітня 2020, 09:28
На Донбасі зафіксовано дев'ять обстрілів, троє військових поранені
15 квітня 2020, 08:24
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
16 квітня 2020, 08:27
Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
09 квітня 2020, 13:07
ОП втрутився у вибори головного медичного чиновника на Рівненщині
09 квітня 2020, 18:33
Більшість українців вважають, що президент повинен звільнити Єрмака
15 квітня 2020, 09:59
У Рівненській області горить монастир: невідомі влаштували пожежу прямо під час служби
12 квітня 2020, 12:19
Кернес закликав харків'ян святкувати 9 травня та підтримати проросійський "Полк Перемоги"
13 квітня 2020, 13:57
Останні Популярні
Геннадій Москаль
Валерій Пекар
Олександр Пермяков
Всі блоги »
Спроба № 3: чому ставленики Зеленського не приживаються на Закарпатті
15 квітня 2020, 17:30
У Дніпрі батько з сином на медичних тендерах прибрали до рук 4 мільйони
15 квітня 2020, 12:00
Всі публікації »
Нех@й шастать! або Як заробити на карантині? – НеПогода
10 квітня 2020, 17:23
Коли закінчиться карантин, і кого Філатов зариє в могили? – НеПогода
03 квітня 2020, 20:45
Україна на карантині, або Весна прийшла – сидимо вдома, – НеПогода
27 березня 2020, 19:28
Всі відео »
Олександр Ярославський
Куратор Харківської області по боротьбі з COVID-19
Новинський Вадим
Куратор Херсонської області по боротьбі з COVID-19
Ігор Палиця
Куратор Волинської області по боротьбі з COVID-19
Всі досьє »