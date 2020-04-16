На Донбасі окупанти тричі порушили режим тиші, доба обійшлася без втрат

Упродовж минулої доби в зоні проведення ООС зафіксовано три обстріли українських позицій, втрат серед військових немає

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Упродовж минулої доби в зоні проведення ООС зафіксовано три обстріли українських позицій, втрат серед військових немає

Про це в повідомив штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Зазначається, що противник тричі вів вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Збройні сили України вели вогонь у відповідь.

Російські найманці стріляли в районі міста Попасна, біля села Кримське велися обстріли із гранатометів.

Також противник обстріляв позиції ООС поруч з селом Водяне із протитанкових гранатометів. Втрат серед українських бійців немає.

Згідно із даними розвідки, упродовж минулої доби наші підрозділи поранили двох російських найманців.

Станом на ранок 16 квітня російські війська не проявляли активності. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

Нагадаємо, 15 квітня на Донбасі противник дев'ять разів обстрілював позиції українських військових, троє бійців були поранені.