Депутати "Євросолідарності" готові взяти Чорновол на поруки: Геращенко

Всі члени фракції "Європейська солідарність"готові взяти на поруки колишню депутатку Тетяну Чорновол

Фото: pixabay

Всі члени фракції "Європейська солідарність"готові взяти на поруки колишню депутатку Тетяну Чорновол

Співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко, наголосила, що партія у повному складі, готова взяти на поруки Чорновол, яку підозрюють в умисному вбивстві, повідомляє RegioNews.

"У цьому залі наразі перебувають депутати виключно "Європейської солідарності". Поруч на площі є наші колеги, колишні депутати з "Народного фронту", позафракційні. Але мені соромно за ці порожні ряди, зверніть увагу - тут немає жодного депутата так званої іншої партії Майдану, жодного депутата від "Батьківщини", жодного депутата від "Голосу", - зазначає Геращенко у відео, оприлюдненому в соцмережі Facebook.

Нагадаємо, 10 квітня ДБР провело обшуки в будинку депутки, під час якого вилучено речі, "які мають доказове значення для розслідування, предмети з ознаками холодної та вогнепальної зброї, набої".

Як повідомлялось раніше, ДБР повідомило народній депутатці Тетяні Чорновол про підозру в умисному вбивстві внаслідок підпалу партійного офісу "Партії регіонів" у 2014 році.

У разі доведення вини підозрюваній загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.