Депутати "Євросолідарності" готові взяти Чорновол на поруки: Геращенко
Співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко, наголосила, що партія у повному складі, готова взяти на поруки Чорновол, яку підозрюють в умисному вбивстві, повідомляє RegioNews.
"У цьому залі наразі перебувають депутати виключно "Європейської солідарності". Поруч на площі є наші колеги, колишні депутати з "Народного фронту", позафракційні. Але мені соромно за ці порожні ряди, зверніть увагу - тут немає жодного депутата так званої іншої партії Майдану, жодного депутата від "Батьківщини", жодного депутата від "Голосу", - зазначає Геращенко у відео, оприлюдненому в соцмережі Facebook.
Нагадаємо, 10 квітня ДБР провело обшуки в будинку депутки, під час якого вилучено речі, "які мають доказове значення для розслідування, предмети з ознаками холодної та вогнепальної зброї, набої".
Як повідомлялось раніше, ДБР повідомило народній депутатці Тетяні Чорновол про підозру в умисному вбивстві внаслідок підпалу партійного офісу "Партії регіонів" у 2014 році.
У разі доведення вини підозрюваній загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.
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