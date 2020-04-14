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14 апреля 2020, 20:47 8

Депутаты "Евросолидарности" готовы взять Чорновол на поруки: Геращенко

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14 апреля 2020, 20:47 8
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Все члены фракции "Европейская солидарность"готовы взять на поруки бывшую депутата Татьяну Чорновол
Фото: pixabay
Все члены фракции "Европейская солидарность"готовы взять на поруки бывшую депутата Татьяну Чорновол

Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко отметила, что партия в полном составе, готова взять на поруки Чорновол, которую подозревают в умышленном убийстве, сообщает RegioNews.

"В этом зале сейчас находятся депутаты исключительно "Европейской солидарности". Рядом на площади есть наши коллеги, бывшие депутаты из "Народного фронта", внефракционные. Но мне стыдно за эти пустые ряды, обратите внимание - здесь нет ни одного депутата так называемой другой партии Майдана, ни одного депутата от "Батькивщины", ни одного депутата от "Голоса", - отмечает Геращенко в видео, опубликованном в соцсети Facebook.

Напомним, 10 апреля ГБР провело обыски в доме депутки, во время которого изъяты вещи, "имеющие доказательственное значение для расследования, предметы с признаками холодного и огнестрельного оружия, патроны".

Как сообщалось ранее, ГБР сообщило народному депутату Татьяне Чорновол о подозрении в умышленном убийстве в результате поджога партийного офиса "Партии регионов" в 2014 году.

В случае доказательства вины подозреваемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.


ГБР Партия регионов Татьяна Чорновол Ирина Геращенко Европейская солидарность
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