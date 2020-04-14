Суд вирішить, чи зможе Соколов продовжити керувати ДБР

Суд відкрив справу щодо заборони Олександру Соколову виконувати обов’язки директора Державного бюро розслідувань

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Суд відкрив справу щодо заборони Олександру Соколову виконувати обов’язки директора Державного бюро розслідувань

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Окружного адміністративного суду міста Києва.

Позов до ДБР та його виконувача обов’язків надійшов від голови громадської організації "Український суспільно-правовий рух: Демократія через право" Ростислава Поповича.

Позивач просить суд заборонити заступнику Директора ДБР Олександру Соколову виконувати обов’язки Директора ДБР та визнати відсутність у нього таких повноважень.

Суд розглядатиме цю справу за правилами спрощеного позовного провадження без проведення судового засідання та виклику учасників справи.

Як повідомлялось раніше, ДБР повідомило народній депутатці Тетяні Чорновол про підозру в умисному вбивстві внаслідок підпалу партійного офісу "Партії регіонів" у 2014 році.

Нагадаємо, нове керівництво звільнило із Державного бюро розслідувань двох колишніх заступників директора часів Труби - Ольгу Варченко та Олександра Буряка.