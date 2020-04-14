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14 апреля 2020, 19:46 6

Суд решит, может ли Соколов продолжить руководить ГБР

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14 апреля 2020, 19:46 6
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Суд открыл дело относительно запрета Александру Соколову исполнять обязанности директора Государственного бюро расследований
Фото: pixabay
Суд открыл дело относительно запрета Александру Соколову исполнять обязанности директора Государственного бюро расследований

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресслужбу Окружного административного суда города Киева.

Иск к ГБР и его исполняющего обязанности поступил от председателя общественной организации "Украинское общественно-правовое движение: Демократия через право" Ростислава Поповича.

Истец просит суд запретить заместителю Директора ГБР Александру Соколову исполнять обязанности Директора ГБР и признать отсутствие у него таких полномочий.

Суд будет рассматривать это дело по правилам упрощенного искового производства без проведения судебного заседания и вызова участников дела.

Как сообщалось ранее, ГБР сообщило народному депутату Татьяне Чорновол о подозрении в умышленном убийстве в результате поджога партийного офиса "Партии регионов" в 2014 году.

Напомним, новое руководство уволило из Государственного бюро расследований двух бывших заместителей директора времен Трубы - Ольгу Варченко и Александра Буряка.


суд ГБР судья
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