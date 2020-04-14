Суд решит, может ли Соколов продолжить руководить ГБР
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресслужбу Окружного административного суда города Киева.
Иск к ГБР и его исполняющего обязанности поступил от председателя общественной организации "Украинское общественно-правовое движение: Демократия через право" Ростислава Поповича.
Истец просит суд запретить заместителю Директора ГБР Александру Соколову исполнять обязанности Директора ГБР и признать отсутствие у него таких полномочий.
Суд будет рассматривать это дело по правилам упрощенного искового производства без проведения судебного заседания и вызова участников дела.
Как сообщалось ранее, ГБР сообщило народному депутату Татьяне Чорновол о подозрении в умышленном убийстве в результате поджога партийного офиса "Партии регионов" в 2014 году.
Напомним, новое руководство уволило из Государственного бюро расследований двух бывших заместителей директора времен Трубы - Ольгу Варченко и Александра Буряка.
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