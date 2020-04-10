З ДБР звільнили двох заступників часів Труби
Про це пише RegioNews з посиланням на "Українську правду".
За даними джерел УП, нове керівництво звільнило Варченко, Буряка та ще мінімум 15 слідчих.
"Президент затвердив нову організаційну структуру. На підставі неї була розроблена нова "штатка". Тому з березня всіх повідомили про звільнення", - розповіло одне з джерел, близьке до нинішнього в.о. директора ДБР.
Інший співрозмовник додав, що Ольга Варченко, яку вважали креатурою Арсена Авакова, не знайшла спільної мови з першим заступником директора ДБР Олександром Бабіковим.
За даними УП, після звільнення з ДБР Варченко отримала посаду в Головному слідчому управлінні Нацполіції.
"Варченко пішла у слідство. Просто на реальну роботу, без інтриг. Хоча пониження для неї дике. Разом з ними з ДБР звільнили кілька десятків слідчих, хто там тепер працювати буде, не ясно", - розповів співрозмовник УП в МВС.
Нагадаємо, 3 грудня 2019 року Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №2116 про внесення змін до закону "Про Державне бюро розслідувань".
Закон набере чинності наступного дня після того, як буде опублікований із підписом президента. Після набуття чинності цей закон призводить до звільнення Труби. Тоді ж достроково припиняються повноваження його заступників: Ольги Варченко та Олександра Буряка.
Саме Бюро з центрального органу державної влади, підзвітного Кабміну, стане правоохоронним органом з президентської вертикалі. Глава держави затверджуватиме структуру ДБР, положення про Раду громадського контролю та порядок її формування.
При цьому очільник Держбюро стане більш самостійним. Наразі частину керівних повноважень директор ділить зі своїми заступниками. Нові зміни зроблять директора одноосібним главою.
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