У Донецькій області рекордна кількість пацієнтів одужали від COVID-19
Про це інформують RegioNews із посиланням на очільника Донецької ВЦА Павла Кириленка.
Станом на 11 квітня на Донеччині від COVID-19 одужали одразу шістьпацієнтів. Чотири із них - мешканці Маріуполя, один пацієнт живе у Білозірську. Ще один одужавший - мешканець Бахмута.
"Усього на сьогодні з 11 випадків зараження коронавірусів маємо один летальний в Дружківці і 6 видужань: 4 в Маріуполі і по одному в Бахмуті і Білозерську ", - сказав Кириленко.
Тим часом на окупованій російськими військовими частині Донбасу теж фіксуються випадки зараження коронавірусом. Є навіть перша смерть.
8 квітня стало відомо про першу смерть від COVID-19 в окупованій проросійськими бойовиками Амвросієвці Донецької області. 4 квітня у Центральній районній лікарні Амвросієвки помер містянин, у якого лабораторно підтвердили коронавірус. Медики за вказівкою керівництва лікарні вилучили усі документи, які підтверджують цю смерть.
"Згідно з офіційними даними всього 26 зафіксовано заражень, але за неофіційними даними, ми підрахували, це близько 150 чоловік, які на сьогодні інфіковані. Крім того, є певна кількість людей, які перебувають під підозрою - це близько 350 чоловік, причому з них близько 75 "військовослужбовці", які знаходяться в самоізоляції, над яким здійснюється повний контроль їх самопочуття ", - сказав представник Головного управління розвідки МО України Вадим Скібіцький, повідомляє ТСН.
Як писали RegioNews раніше, президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки на Донбас відвідав наметове містечко 66-го Військово-мобільного госпіталю в Покровському Донецької області, яке призначене для інфекційних хворих на коронавірус військовослужбовців.
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