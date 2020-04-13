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Олександра Василенко
журналіст
13 квітня 2020, 13:20 2

У Донецькій області рекордна кількість пацієнтів одужали від COVID-19

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13 квітня 2020, 13:20 2
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На Донеччині 6 хворих на короновірус протягом доби змогли побороти недугу: повторне ПЛР-тестування вірусу в їх організмах не виявило
Фото: Pixabay
На Донеччині 6 хворих на короновірус протягом доби змогли побороти недугу: повторне ПЛР-тестування вірусу в їх організмах не виявило

Про це інформують RegioNews із посиланням на очільника Донецької ВЦА Павла Кириленка.

Станом на 11 квітня на Донеччині від COVID-19 одужали одразу шістьпацієнтів. Чотири із них - мешканці Маріуполя, один пацієнт живе у Білозірську. Ще один одужавший - мешканець Бахмута.

"Усього на сьогодні з 11 випадків зараження коронавірусів маємо один летальний в Дружківці і 6 видужань: 4 в Маріуполі і по одному в Бахмуті і Білозерську ", - сказав Кириленко.

Тим часом на окупованій російськими військовими частині Донбасу теж фіксуються випадки зараження коронавірусом. Є навіть перша смерть.

8 квітня стало відомо про першу смерть від COVID-19 в окупованій проросійськими бойовиками Амвросієвці Донецької області. 4 квітня у Центральній районній лікарні Амвросієвки помер містянин, у якого лабораторно підтвердили коронавірус. Медики за вказівкою керівництва лікарні вилучили усі документи, які підтверджують цю смерть.

"Згідно з офіційними даними всього 26 зафіксовано заражень, але за неофіційними даними, ми підрахували, це близько 150 чоловік, які на сьогодні інфіковані. Крім того, є певна кількість людей, які перебувають під підозрою - це близько 350 чоловік, причому з них близько 75 "військовослужбовці", які знаходяться в самоізоляції, над яким здійснюється повний контроль їх самопочуття ", - сказав представник Головного управління розвідки МО України Вадим Скібіцький, повідомляє ТСН.

Як писали RegioNews раніше, президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки на Донбас відвідав наметове містечко 66-го Військово-мобільного госпіталю в Покровському Донецької області, яке призначене для інфекційних хворих на коронавірус військовослужбовців.




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