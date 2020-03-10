Включені в список кримські татари можуть відмовитися від обміну - Джемілєв

Кримські татари, включені до списку для ймовірного майбутнього обміну утримуваними особами, можуть відмовитися брати у ньому участь, якщо дізнаються, що їх обмінюють "на бандитів"

Фото: hromadske.radio

Кримські татари, включені до списку для ймовірного майбутнього обміну утримуваними особами, можуть відмовитися брати у ньому участь, якщо дізнаються, що їх обмінюють "на бандитів"

Як передає RegioNews, про це заявив лідер кримськотатарського народу і нардеп від "Європейської солідарності" Мустафа Джемілєв "Громадському радіо". "Нам передали список з СБУ на затвердження. І невдовзі вони будь-якою ціною все таки планують обмінювати людей. Але ми для себе визначили пріоритети: обмінювати потрібно передовсім тих, у кого найбільші терміни, наприклад, 17-18 років і по стану здоров’я. Списки вже готові, але зараз Росія просто не веде розмов про це... Я мушу сказати, що росіяни категорично проти звільнення кримських татар. По-друге, у нас там доволі ідейні люди. Якщо вони дізнаються, що їх обмінюють на бандитів, то вони можуть і відмовитися", - сказав він. Також Джемілєв навів приклад із президентом Туреччини. "От ми з допомогою Ердогана (президента Туреччини — ред.) звільнили Ахтема Чийгоз та Ільмі Умерова. Ердоган нам говорив, що попросив Путіна їх звільнити, а потім з’ясувалося, що в обмін на це Туреччина була змушена видати двох терористів, які на території Туреччини вбивали чеченських дисидентів. Це професійні вбивці, співробітники ГРУ. І от Умеров і Чийгоз говорять: "Якби ми знали, що такою ціною, то ми б не звільнялися". Тому тут можуть виникнути такі не приємні для української влади питання, що якщо люди вийдуть і скажуть: "Чого ви нас звільнили?"", - додав нардеп. Нагадаємо, до підготовленого Україною списку із 200 військовополонених, які утримуються ОРДЛО і Російській Федерації, було включено 86 незаконно ув’язнених кримських татар.

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