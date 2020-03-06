Денісова: до списків полонених на обмін включено 86 кримських татар
Про це виданню Укрінформ повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, передає RegioNews.
"У ньому 86 кримських татар, у тому числі й ті, хто знаходиться на різних стадіях карного переслідування: або щойно засуджені та ті, які відбувають покарання, або ж громадяни, які відбули покарання і перебувають в обмежувальних умовах", - розповіла Денісова.
Вона уточнила, що підготовка до обміну потребує тиші, тому те, що стосується списку, потребує обережності.
"Він існує, я можу сказати лише за той, який формується у нашому офісі. Це 115 осіб, громадяни України, які перебувають сьогодні у місцях несвободи на території Російської Федерації та в окупованому Криму", - сказала Денісова.
Також, за її словами, у ньому є громадяни України, які перебувають у тимчасово окупованих районах Донецької та Луганської областей.
"Чому ми кажемо, що всіх разом до 200 осіб? Тому що ми, офіс уповноваженого й інші органи державної влади України, інколи не можемо встановити точне місце перебування того чи іншого громадянина. Трапляється така ситуація, що хтось зник безвісти, й цих людей українська сторона подає у списках, щоб знайти їх і обміняти, а та сторона або підтверджує, або ні наявність таких людей", - уточнила вона.
Раныше в РНБО розповіли, що в рамках обміну полоненими Україна має намір звільнити майже 200 осіб, які перебувають в Російській Федерації і в так званих "республіках Донбасу".
- 19:59 06 березня ВООЗ заявляє, що коронавірус не зникне влітку
- 19:29 06 березня Заступниця міністра культури написала заяву про відставку
- 19:03 06 березня Зеленський: за рік Путін має завершити війну
- 18:49 06 березня В Одесі призначили прокурором депутатського сина з сумнівною репутацією
- 18:44 06 березня Через коронавірус економіка світу втратила ще $9 трильйонів
- 18:43 06 березня Поліція притягнула до відповідальності жінку, яка поширювала чутки про дружину хворого на коронавірус
- 12:42 29 лютого Зеленський і Гончарук посварилися через Коломойського
- 12:15 02 березня Базовий варіант для Зеленського - заміна Гончарука і найзашкварених міністрів - політолог
- 19:44 29 лютого Місцева влада не має займатися політикою, - Денис Шмигаль
- 12:57 28 лютого В Борисполі госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус
- 18:48 29 лютого Оприлюднили порядок денний позачергового пленарного засідання Верховної Ради 4 березня
- 19:34 28 лютого Зеленський позачергово скликає Раду. Можуть розглядати відставку Гончарука