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06 березня 2020, 17:44 3

Денісова: до списків полонених на обмін включено 86 кримських татар

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06 березня 2020, 17:44 3
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До підготовленого Україною списку із 200 військовополонених, які утримуються ОРДЛО і Російській Федерації, було включено 86 незаконно ув’язнених кримських татар
Фото: Facebook
До підготовленого Україною списку із 200 військовополонених, які утримуються ОРДЛО і Російській Федерації, було включено 86 незаконно ув’язнених кримських татар

Про це виданню Укрінформ повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, передає RegioNews.

"У ньому 86 кримських татар, у тому числі й ті, хто знаходиться на різних стадіях карного переслідування: або щойно засуджені та ті, які відбувають покарання, або ж громадяни, які відбули покарання і перебувають в обмежувальних умовах", - розповіла Денісова.

Вона уточнила, що підготовка до обміну потребує тиші, тому те, що стосується списку, потребує обережності.

"Він існує, я можу сказати лише за той, який формується у нашому офісі. Це 115 осіб, громадяни України, які перебувають сьогодні у місцях несвободи на території Російської Федерації та в окупованому Криму", - сказала Денісова.

Також, за її словами, у ньому є громадяни України, які перебувають у тимчасово окупованих районах Донецької та Луганської областей.

"Чому ми кажемо, що всіх разом до 200 осіб? Тому що ми, офіс уповноваженого й інші органи державної влади України, інколи не можемо встановити точне місце перебування того чи іншого громадянина. Трапляється така ситуація, що хтось зник безвісти, й цих людей українська сторона подає у списках, щоб знайти їх і обміняти, а та сторона або підтверджує, або ні наявність таких людей", - уточнила вона.

Раныше в РНБО розповіли, що в рамках обміну полоненими Україна має намір звільнити майже 200 осіб, які перебувають в Російській Федерації і в так званих "республіках Донбасу".


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