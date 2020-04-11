Зеленский на Донбассе изучал, как противостоят коронавирусу военные медики
Видео с поездки Зеленского на Донбасс опубликовала пресс-служба Офиса президента Украины, пишет RegioNews.
Зеленский посетил палаточный городок 66-го Военно-мобильного госпиталя в Покровском Донецкой области, который предназначен для инфекционных больных коронавирусом военнослужащих. Он привез медикам средства индивидуальной защиты, а также наградил за показательное выполнение поставленных задач отдельных военнослужащих.
Ознакомление Президента Украины Владимира Зеленского с функционированием палаточного городка для инфекционных больных COVID-19.
Ознакомление Президента Украины Владимира Зеленского с функционированием палаточного городка для инфекционных больных COVID-19 66-го Военно-мобильного госпиталя.Опубликовано Офис Президента Украины Суббота, 11 апреля 2020 г.
Кроме визита на Донбасс, Зеленский планирует еще посетить Бердянск Запорожской области. Там он обсудит вопросы создания объектов военной инфраструктуры военно-морской базы "Восток" ВМС Украины.
Ознакомление Президента Украины Владимира Зеленского с функционированием палаточного городка для инфекционных больных COVID-19.
Ознакомление Президента Украины Владимира Зеленского с функционированием палаточного городка для инфекционных больных COVID-19 66-го Военно-мобильного госпиталя.Опубликовано Офис Президента Украины Суббота, 11 апреля 2020 г.
Важно отметить, что в ВСУ по состоянию на 11 апреля зафиксировано 10 случаев заболевания COVID-19, из них 1 летальный. На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 180 человек. В 20 военнослужащих в ближайшие три дня заканчивается изоляция.
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