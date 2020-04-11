Зеленский на Донбассе изучал, как противостоят коронавирусу военные медики

В субботу, 11 апреля, президент Владимир Зеленский приехал на Донбасс, чтобы ознакомиться с обстановкой на участке разведения сил и средств Богдановка-Петровское. Президент также посетил палаточный городок для больных коронавирусом военных

Фото: офис президента Украины

В субботу, 11 апреля, президент Владимир Зеленский приехал на Донбасс, чтобы ознакомиться с обстановкой на участке разведения сил и средств Богдановка-Петровское. Президент также посетил палаточный городок для больных коронавирусом военных

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