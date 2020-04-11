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Валерия Ясницкая
журналист
11 апреля 2020, 12:54 3

Зеленский на Донбассе изучал, как противостоят коронавирусу военные медики

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українською мовою
11 апреля 2020, 12:54 3
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В субботу, 11 апреля, президент Владимир Зеленский приехал на Донбасс, чтобы ознакомиться с обстановкой на участке разведения сил и средств Богдановка-Петровское. Президент также посетил палаточный городок для больных коронавирусом военных
Фото: офис президента Украины
В субботу, 11 апреля, президент Владимир Зеленский приехал на Донбасс, чтобы ознакомиться с обстановкой на участке разведения сил и средств Богдановка-Петровское. Президент также посетил палаточный городок для больных коронавирусом военных

Видео с поездки Зеленского на Донбасс опубликовала пресс-служба Офиса президента Украины, пишет RegioNews.

Зеленский посетил палаточный городок 66-го Военно-мобильного госпиталя в Покровском Донецкой области, который предназначен для инфекционных больных коронавирусом военнослужащих. Он привез медикам средства индивидуальной защиты, а также наградил за показательное выполнение поставленных задач отдельных военнослужащих.

Ознакомление Президента Украины Владимира Зеленского с функционированием палаточного городка для инфекционных больных COVID-19.

Ознакомление Президента Украины Владимира Зеленского с функционированием палаточного городка для инфекционных больных COVID-19 66-го Военно-мобильного госпиталя.

Опубликовано Офис Президента Украины Суббота, 11 апреля 2020 г.

Кроме визита на Донбасс, Зеленский планирует еще посетить Бердянск Запорожской области. Там он обсудит вопросы создания объектов военной инфраструктуры военно-морской базы "Восток" ВМС Украины.

Ознакомление Президента Украины Владимира Зеленского с функционированием палаточного городка для инфекционных больных COVID-19.

Ознакомление Президента Украины Владимира Зеленского с функционированием палаточного городка для инфекционных больных COVID-19 66-го Военно-мобильного госпиталя.

Опубликовано Офис Президента Украины Суббота, 11 апреля 2020 г.

Важно отметить, что в ВСУ по состоянию на 11 апреля зафиксировано 10 случаев заболевания COVID-19, из них 1 летальный. На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 180 человек. В 20 военнослужащих в ближайшие три дня заканчивается изоляция.

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