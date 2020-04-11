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11 квітня 2020, 12:33 3

Український винищувач здійснив аварійну посадку на аеродромі Мелітополя

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11 квітня 2020, 12:33 3
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Винищувач МіГ-29 Повітряних сил України здійснив аварійну посадку на військовому аеродромі в Мелітополі. Держкомісія розслідує інцидент
Винищувач МіГ-29 Повітряних сил України здійснив аварійну посадку на військовому аеродромі в Мелітополі. Держкомісія розслідує інцидент

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на видання Думская.

Інцидент стався ввечері 10 квітня. Літак з бортовим номером 47 отримав серйозні пошкодження, пілот, на щастя, не постраждав.

Винищувач відноситься до 204-ї бригади тактичної авіації, яка зараз дислокується на аеродромі Луцька.

До окупації Криму цей борт знаходився на зберіганні на аеродромі Бельбек, маючи бортовий номер 36 (жовтий).

Після захоплення бази росіянами в 2014 році частина техніки була повернена Україні, в тому числі і цей винищувач. Його капітально відремонтували на Львівському авіаремонтному заводі, після чого в 2016 році він отримав бортовий номер 47 (синій) і увійшов до складу 204 бригади тактичної авіації, яка в той момент перебувала на аеродромі Кульбакіно під Миколаєвом.

Ведеться розслідування інциденту, створена держкомісія.


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