Завезли з Москви: в ОРДЛО повідомили про нових хворих коронавірусом
Станом на 9 квітня в тимчасово окуповани районах Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) відомо 20 випадків захворювання коронавірусом COVID-19
Станом на 9 квітня в тимчасово окуповани районах Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) відомо 20 випадків захворювання коронавірусом COVID-19
Про це повідомляють сепаратистські ЗМІ, передає RegioNews.
Як повідомили у так званому "мінохоронздоров'я ДНР", було виявлено 13 хворих, в тому числі одну інфіковану дитину. П'ятеро заразилися від родичів, ще одна хвора жінка приїхала із Москви.
В окупованому Луганську коронавірусом захворіла жінка, чоловік якої повернувся з Москви, загалом у місті відомо про 7 випадків коронавірусу.
Відомо, що вона поміщена інфекційне відділення четвертої міської лікарні, її стан оцінюють як середньої тяжкості.
Нагадаємо, 8 квітня стало відомо про першу смерть від COVID-19 в окупованій проросійськими бойовиками Амвросієвці Донецької області.
7 квітня у Донецькій області та тимчасово непідконтрольній ЗСУ її частині 15 людей інфікувалися коронавірусом.
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