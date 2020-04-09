Завезли из Москвы: в ОРДЛО сообщили о новых больных коронавирусом
Об этом сообщают сепаратистские СМИ, передает RegioNews.
Как сообщили в так называемом "минздраве ДНР", было обнаружено 13 больных, в том числе одного инфицированного ребенка. Пятеро заразились от родственников, еще одна больная женщина приехала из Москвы.
В оккупированном Луганске коронавирусом заболела женщина, муж которой вернулся из Москвы, всего в городе известно о 7 случаях коронавируса.
Известно, что она помещена инфекционное отделение четвертой городской больницы, ее состояние оценивают как средней тяжести.
Напомним, 8 апреля стало известно о первой смерти от COVID-19 в оккупированной пророссийскими боевиками Амвросеевке Донецкой области.
7 апреля в Донецкой области и временно неподконтрольной ВСУ ее части 15 человек заразились коронавирусом.
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