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09 апреля 2020, 20:38 16

Завезли из Москвы: в ОРДЛО сообщили о новых больных коронавирусом

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09 апреля 2020, 20:38 16
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По состоянию на 9 апреля во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) известно о 20 случаях заболевания коронавирусом COVID-19
Фото: flickr
По состоянию на 9 апреля во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) известно о 20 случаях заболевания коронавирусом COVID-19

Об этом сообщают сепаратистские СМИ, передает RegioNews.

Как сообщили в так называемом "минздраве ДНР", было обнаружено 13 больных, в том числе одного инфицированного ребенка. Пятеро заразились от родственников, еще одна больная женщина приехала из Москвы.

В оккупированном Луганске коронавирусом заболела женщина, муж которой вернулся из Москвы, всего в городе известно о 7 случаях коронавируса.

Известно, что она помещена инфекционное отделение четвертой городской больницы, ее состояние оценивают как средней тяжести.

Напомним, 8 апреля стало известно о первой смерти от COVID-19 в оккупированной пророссийскими боевиками Амвросеевке Донецкой области.

7 апреля в Донецкой области и временно неподконтрольной ВСУ ее части 15 человек заразились коронавирусом.


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