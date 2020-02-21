Як українці оцінюють події в країні - опитування
Дані дослідження свідчать, що у вересні так вважали 17% опитаних, а в грудні - 36%.
Ще 25,4% опитаних вважають, що події в Україні розвиваються в правильному напрямі. У вересні минулого року так вважали 57% українців, а в грудні - 44%.
21,6% опитаних не змогли відповісти на питання.
Дослідження проводилося з 13 по 17 лютого 2020 року. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму і окупованих територій Донецької і Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення країни за основними соціально-демографічними показниками. Вибірка опитування будувалася як багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.
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