Як українці оцінюють події в країні - опитування

Згідно з даними дослідження Центру Разумкова, 53% українців вважають, що події в Україні розвиваються в неправильному напрямку.

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Згідно з даними дослідження Центру Разумкова, 53% українців вважають, що події в Україні розвиваються в неправильному напрямку.

Дані дослідження свідчать, що у вересні так вважали 17% опитаних, а в грудні - 36%.

Ще 25,4% опитаних вважають, що події в Україні розвиваються в правильному напрямі. У вересні минулого року так вважали 57% українців, а в грудні - 44%.

21,6% опитаних не змогли відповісти на питання.

Дослідження проводилося з 13 по 17 лютого 2020 року. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму і окупованих територій Донецької і Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення країни за основними соціально-демографічними показниками. Вибірка опитування будувалася як багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.