Рівень довіри до Зеленського впав майже вдвічі

Президента за останніми даними соціологів готові підтримати лише 40% українців

Президента за останніми даними соціологів готові підтримати лише 40% українців

Про це свідчать дані Центру Разумкова, пише RegioNews.. Соціологи у лютому опитали 2018 людей віком від 18 років у всіх регіонах України, крім окупованого Криму та Донбасу. Їх запитали, якби найближчим часом відбулися президентські вибори чи підтримали б люди Володимира Зеленського. 40,1 % відповіли схвально.

Також соціологи поцікавились рівнем довіри до гаранта. Так, повністю довіряють Володимиру Зеленському 12% опитаних, скоріше довірять - 39,5%. Зовсім не довіряють 17,9%, скоріше не довіряють - 22,7%. Рейтинг довіри Президента впав порівняно з вереснем 2019 року. Тоді новообраному Президенту довіряли 79% громадян. Не довіряли - 13,5%.

Соціологи Центру Разумкова зазначають, що похибка в досліджені настроїв суспільства становить 2,3%.