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25 лютого 2020, 14:26 13

Свіжа соціологія: рейтинг всіх парламентських партій крім ОПЗЖ падає

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25 лютого 2020, 14:26 13
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Прохідний бар'єр у 5% голосів змогли б подолати лише чотири партії
Фото: facebook/yan.dobronosov
Прохідний бар'єр у 5% голосів змогли б подолати лише чотири партії

Якби вибори до Парламенту відбулися в лютому 2020 року, прохідний бар’єр змогли б подолати лише чотири партії.

Про це свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), опубліковані 25 лютого, повідомляє RegioNews.

Згідно із опублікованими рейтингами, за президентську партію "Слуга народу” готові проголосувати 21,7% громадян, за "Опозиційну платформу- За життя" - 8,7% респондентів, за "Європейську солідарність" — 6.0%, і за Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" — 5,0%.

Серед тих, хто визначився з кандидатом, за партію "Слуга народу" готові проголосувати 39,1% опитаних (-4,1% порівняно з 2019 роком), 15,6% за "Опозиційну платформу - За життя" (порівняно з 2019 роком +2,5%), 10,8% голосів отримала б "Європейська солідарність" (порівняно з 2019 роком +2,7%) і 9,0% - "Батьківщина" (порівняно з 2019 роком +0,8%).

Також повідомляється, що близькі до прохідного бар’єру "Сила і Честь" (4,6%, порівняно з 2019 роком +0,8%) і Радикальна партія (4,2%, порівняно з 2019 роком +0,2%).

4,4% опитаних заявили, що зіпсували б бюлетень, 24,3% вагалися з відповіддю, 14,1% не мають наміру брати участь в голосуванні, 1,6% відмовилися відповідати на це питання.

Опитування проводилося 8 - 18 лютого 2020 року методом особистого інтерв'ю в 110 населених пунктах усіх регіонів України крім АР Крим та тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей. Опитано 2038 респондентів віком від 18 років.

Згідно з даними дослідження Центру Разумкова, 53% українців вважають, що події в Україні розвиваються в неправильному напрямку. Президента за останніми даними соціологів готові підтримати лише 40% українців.


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