Нові міністри і "антиколомойський" закон: третьому засіданню Ради бути - Разумков

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання на 16:30 понеділка, 30 березня

Фото: Facebook/Слуга народа

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання на 16:30 понеділка, 30 березня

Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на сайт Ради.

Як зазначається, позачергове пленарне засідання скликане на вимогу президента України.

На ньому планують розглянути такі питання:

1) про призначення Степанова М.В. міністром охорони здоров’я України;

2) про призначення Марченка С.М. міністром фінансів України;

3) проекти законів України, подані як альтернативні до проекту закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань функціонування банківської системи (реєстр. № 2571);

4) проект закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення (реєстр. № 2178-10).

Нагадаємо, 30 березня Верховна Рада схвалила проекти постанов про звільнення Ігоря Уманського з посади міністра фінансів України та Іллі Ємця з посади міністра охорони здоров'я. Водночас нардепи провалили голосування за призначенни нових голів Мінфіну Сергія Марченка та МОЗ Максима Степанова.

Також Верховна Рада не підтримала проєкт закону про внесення змін до держбюджету на 2020 рік.

Раніше уряд України запропонував Верховній Раді зміни до держбюджету, зокрема зменшити доходи держбюджету на 115 млрд грн, збільшити витрати на 96 млрд грн.

Також Кабмін пропонує обнулити фінансування місцевих виборів-2020, зменшити витрати на субсидії на 8 млрд грн, припинити фінансування Українського культурного фонду.