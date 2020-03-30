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30 марта 2020, 16:30 16

Новые министры и "антиколомойский" закон: третьему заседанию Рады быть - Разумков

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30 марта 2020, 16:30 16
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Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания на 16:30 понедельника, 30 марта
Фото: Facebook/Слуга народа
Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания на 16:30 понедельника, 30 марта

Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на сайт Рады.

Как отмечается, внеочередное пленарное заседание созвано по требованию президента Украины.

На нем планируют рассмотреть следующие вопросы:

1) о назначении Степанова М.В. министром здравоохранения Украины;

2) о назначении Марченко С.М. министром финансов Украины;

3) проекты законов Украины, представлены как альтернативные к проекту закона Украины о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам функционирования банковской системы (реестр. № 2571);

4) проект закона Украины о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения (реестр. № 2178-10).

Напомним, 30 марта Верховная Рада Украины приняла проекты постановлений об увольнении Игоря Уманского с должности министра финансов и Ильи Емца с должности министра здравоохранения. В то же время нардепы провалили голосование за назначение новых глав Минфина Сергея Марченко и Минздрава Максима Степанова.

Также Верховная Рада не поддержала проект закона о внесении изменений в госбюджет на 2020 год.

Ранее правительство Украины предложило Верховной Раде изменения в госбюджет, в частности уменьшить доходы госбюджета на 115 млрд грн, увеличить расходы на 96 млрд грн.

Также Кабмин предлагает обнулить финансирования местных выборов 2020 года, уменьшить расходы на субсидии на 8 млрд грн, прекратить финансирование Украинского культурного фонда.


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