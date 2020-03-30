Новые министры и "антиколомойский" закон: третьему заседанию Рады быть - Разумков
Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на сайт Рады.
Как отмечается, внеочередное пленарное заседание созвано по требованию президента Украины.
На нем планируют рассмотреть следующие вопросы:
1) о назначении Степанова М.В. министром здравоохранения Украины;
2) о назначении Марченко С.М. министром финансов Украины;
3) проекты законов Украины, представлены как альтернативные к проекту закона Украины о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам функционирования банковской системы (реестр. № 2571);
4) проект закона Украины о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения (реестр. № 2178-10).
Напомним, 30 марта Верховная Рада Украины приняла проекты постановлений об увольнении Игоря Уманского с должности министра финансов и Ильи Емца с должности министра здравоохранения. В то же время нардепы провалили голосование за назначение новых глав Минфина Сергея Марченко и Минздрава Максима Степанова.
Также Верховная Рада не поддержала проект закона о внесении изменений в госбюджет на 2020 год.
Ранее правительство Украины предложило Верховной Раде изменения в госбюджет, в частности уменьшить доходы госбюджета на 115 млрд грн, увеличить расходы на 96 млрд грн.
Также Кабмин предлагает обнулить финансирования местных выборов 2020 года, уменьшить расходы на субсидии на 8 млрд грн, прекратить финансирование Украинского культурного фонда.
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