29 березня у Кіровоградській області зафіксували 4 випадки інфікування COVID-19

Фото: Pixabay

29 березня у Кіровоградській області зафіксували 4 випадки інфікування COVID-19

RegioNews із посиланням на місцеві ЗМІ зібрали інформацію про інфікованих людей.

Троє хворих на атипову пневмонію - мешканці Кропивницького. Один із пацієнтів працював водієм маршрутного таксі №113, яке курсує з вулиці Олексія Єгорова до проспекту Промислового. Усіх колег чоловіка вже почали тестувати на наявність COVID-19 в організмі. Пасажирів, які користувалися послугами саме цього водія, лікарі закликали уважно слідкувати за своїм самопочуттям.

Ще один хворий чоловік мешкає у Долинському районі Кіровоградської області. 29 березня місцевий ЗМІ "Олександрійський тиждень” розповсюдив неправдиву інформацію про цей випадок. Нібито, мова йшла про пацієнтку, яка померла у відділенні лікарні. Зараження коронавірусом їй встановили посмертно.

Голова Кіровоградської ОДА Андрій Балонь на Facebook-сторінці спростував це повідомлення.

"Хворий чоловік госпіталізований і наразі знаходиться у задовільному стані. При цьому летальних випадків від COVID-19 у жодному районі Кіровоградщини не зареєстровано. Закликаю громадян довіряти лише офіційній інформації та не піддаватись панічним настроям”, - зазначив очільник області.

Нагадаємо, що станом на 10:00 30 березня в Україні 480 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 11 летальних, 6 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 62 нових випадки.

Як писали RegioNews раніше, родичів та знайомих інфікованих коронавірусом мешканців Кіровоградської області помістять на карантин у готель "Турист”. Начальник управління охорони здоров’я міської ради Оксана Макарук розповіла, що готель "Турист” обрали через його близькість до інфекційного відділення Центральної міської лікарні.