Коронавірус на Кіровоградщині: що відомо про хворих
RegioNews із посиланням на місцеві ЗМІ зібрали інформацію про інфікованих людей.
Троє хворих на атипову пневмонію - мешканці Кропивницького. Один із пацієнтів працював водієм маршрутного таксі №113, яке курсує з вулиці Олексія Єгорова до проспекту Промислового. Усіх колег чоловіка вже почали тестувати на наявність COVID-19 в організмі. Пасажирів, які користувалися послугами саме цього водія, лікарі закликали уважно слідкувати за своїм самопочуттям.
Ще один хворий чоловік мешкає у Долинському районі Кіровоградської області. 29 березня місцевий ЗМІ "Олександрійський тиждень” розповсюдив неправдиву інформацію про цей випадок. Нібито, мова йшла про пацієнтку, яка померла у відділенні лікарні. Зараження коронавірусом їй встановили посмертно.
Голова Кіровоградської ОДА Андрій Балонь на Facebook-сторінці спростував це повідомлення.
"Хворий чоловік госпіталізований і наразі знаходиться у задовільному стані. При цьому летальних випадків від COVID-19 у жодному районі Кіровоградщини не зареєстровано. Закликаю громадян довіряти лише офіційній інформації та не піддаватись панічним настроям”, - зазначив очільник області.
Нагадаємо, що станом на 10:00 30 березня в Україні 480 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 11 летальних, 6 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 62 нових випадки.
Як писали RegioNews раніше, родичів та знайомих інфікованих коронавірусом мешканців Кіровоградської області помістять на карантин у готель "Турист”. Начальник управління охорони здоров’я міської ради Оксана Макарук розповіла, що готель "Турист” обрали через його близькість до інфекційного відділення Центральної міської лікарні.
- 14:16 30 березня Прокуратура відкрила справу проти глави ОП Андрія Єрмака
- 14:05 30 березня На Чернігівщині через COVID-19 ґвалтівника дитини випустили із СІЗО
- 13:55 30 березня Львівщина: медики та комунальники отримають доплати за роботу в умовах карантину
- 13:55 30 березня Сергія Сивоху звільнили з посади у РНБО - ЗМІ
- 12:53 30 березня Тернопільщина: 60 хворих на COVID-19, у реанімації немовля
- 12:32 30 березня У Києві стрімко збільшується кількість хворих коронавірусом - Кличко
- 10:57 30 березня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 17:49 28 березня Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
- 10:00 26 березня Заручники кордону та коронавірусу: як українські заробітчани добираються додому
- 10:12 27 березня Дружина в.о. міністра енергетики працює на Ахметова і отримує більше мільйона гривень зарплати
- 14:00 25 березня Родинний бізнес Табалових або хто ще заробляє на автовокзалах Кіровоградщини
- 17:30 27 березня Мер Вінниці преміював себе і своїх заступників у розпалі "коронавірусного” збору коштів