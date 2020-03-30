У Харкові ще дві підозри на коронавірус, а городяни продовжують смажити шашлики в парках

Харків'яни масово порушують правила карантину і продовжують гуляти в парках та інших місцях відпочинку, тим часом в місті ще дві підозри на коронавірус

Фото: Facebook

Харків'яни масово порушують правила карантину і продовжують гуляти в парках та інших місцях відпочинку, тим часом в місті ще дві підозри на коронавірус

Як повідомляє RegioNews, в соціальній мережі Facebook мер Геннадій Кернес звернувся до жителів міста з проханням обмежити свої пересування поза домом.

"Минулі вихідні показали, що багато хто з городян не розуміють, наскільки в Україні серйозна ситуація з COVID-19. Парки, сквери та інші зони відпочинку були переповнені. Люди великими компаніями гуляли з дітьми, смажили барбекю і шашлики, розважалися і відпочивали", - зазначив Кернес.

Крім того, за словами мера, в місті будуть безкоштовно роздавати захисні маски.

"Наші лікарні за гроші міста і соціально відповідального бізнесу комплектуються всім необхідним - від апаратів штучної вентиляції легенів до "золотого стандарту" визначення хворих - ПЛР-тестів на CОVID-19. Ми закупили один мільйон масок, які днями безкоштовно роздамо городянам", - написав Кернес.

Разом з тим, в Харківській області визначено перелік 17 лікарень, в які госпіталізуватимуть хворих CОVID-19.

Так, 180 місць для ізоляції хворих визначені в наступних лікувальних закладах: міські лікарні №13 та 17, Пологовий будинок №2 "Чорнобильська", лікарня Богодухівська, Валківська, Красноградська, Зміївська, Первомайська, Лозівська, Вовчанська, Чугуївська, Балаклійська та Куп'янська ЦРЛ, Обласна дитяча, Обласна дитяча та доросла інфекційні лікарні.

На всі лікувальні установи є 128 апаратів штучної вентиляції легенів.

Тим часом в обласному центрі з підозрою на коронавірус зафіксовано два випадки. За інформацією ХОДА, це члени однієї родини. На дарнный момент вони знаходяться на самоізоляції.

Раніше вже був підтверджений перший випадок зараження коронавірусом в Харківській області, в ХОДА запевнили, що захворювання проходить у легкій формі. Всі контакти особи ізольовані.

У той же час, МОЗ замовчує про хворих на коронавірус в Харкові.. Перший випадок захворювання на коронавірус зафіксували в Харкові у дружини заступник голови Харківської облради Володимира Скоробагача. Згодом захворів і сам чиновник, який навіть встиг побувати на роботі в Харківській облраді, але в офіційній статистиці МОЗ облцентр не вказано.

Раніше ми повідомляли, що пасинок мера Харкова Геннадія Кернеса Родіон Гайсинський захворів на COVID-19. Інформацію підтвердив співголова ради "Харківської Реформаторської Коаліції" Дмитро Булах. Сам Кернес інформацію не коментує.

Варто нагадати, що в Харківській області розшукали 10 втікачів із самоізоляції. Спочатку більше 200 осіб підписали спеціальні документи, однак частина людей втекла із самоізоляції.