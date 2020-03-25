Небідний міністр: якими статками володіє родина міністра охорони здоров'я Іллі Ємця

За останні два роки міністр заробив трохи більше двох мільйонів гривень. Натомість Ємець і його родина придбали майна на десятки мільйонів

Фото: Слідство.інфо

За останні два роки міністр заробив трохи більше двох мільйонів гривень. Натомість Ємець і його родина придбали майна на десятки мільйонів

Про це RegioNews інформує із посиланням на Слідство.Інфо.

Новий очільник Міністерства охорони здоров'я Ілля Ємець досить швидко став одним з найбільш впізнаваних міністрів нового уряду. 17 років він керував державним Центром дитячої кардіології та кардіохірургії та був деякий час міністром охорони здоров`я в уряді Миколи Азарова.

Прямо перед тим як обійняти посаду міністра, Ілля Ємець позичив у двох підприємців 12,5 мільйонів гривень, щоб купити будинок у Конча-Заспі. Просторий дім на 400 квадратних метрів на мальовничому півострівці, оточеному річкою.

Один з позичальників, адвокат Євген Кубко каже, що згідно з домовленостями міністр має віддавати йому 40% свого заробітку. Він переконаний, що за декілька років міністр поверне борг.

За минулий рік пан Ємець заробив трохи більше 700 тисяч гривень, тож якщо він виплачуватиме заборгованість зі своєї зарплатні, йому знадобиться 44 роки.

Син міністра, Гліб Ємець, 6 років працює у медичному центрі, який очолював його батько. У 2017 році йому подарували квартиру та нежитлове приміщення в житловому комплексі у Києві, а також апартаменти на гірськолижному курорті Буковель. Уся ця нерухомість вартує мінімум 250 тися доларів.

Гліб Ємець пояснив, що отримав спадок від бабусі. Звідки 90-річна жінка взяла гроші на такі коштовні подарунки, син міністра пояснити відмовився.

Ємець-молодший є співвласником фірми, яка володіє відпочинковим комплексом на 8 тис кв метрів в центрі Буковелю. Партнером його є член "Партії регіонів", ексголова Івано-Франківської облдержадміністрації Василь Чуднов.

Колишня дружина Іллі Ємця Тетяна Осика є співвласницею клініки нових технологій, яка розміщена на території інституту Амосова. Ця приватна старуктура, яка працює на території державної установи і відбирає у неї найбільш забезпечених клієнтів.

Нагадаємо, 23 березня у своїх Telegram-каналах народні депутати від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко і від "Слуги народу" Олександр Дубинський повідомили, що глава МОЗ Ілля Ємець має намір оголосити про свою відставку.