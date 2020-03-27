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27 березня 2020, 14:53 7

Головний поліцейський Києва захворів коронавірусом

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27 березня 2020, 14:53 7
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Начальник поліції міста Києва Андрій Крищенко, який відомий тим, що в квітні 2014 року захищав приміщення міліції Горлівки від проросійських бойовиків , захворів коронавірусом Covid-19
Фото: Facebook
Начальник поліції міста Києва Андрій Крищенко, який відомий тим, що в квітні 2014 року захищав приміщення міліції Горлівки від проросійських бойовиків , захворів коронавірусом Covid-19

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає RegioNews.

Геращенко зазначив, що стан Крищенка задовільний і він виконує свої обов'язки дистанційно.

Він додав, що потерпілий і члени його сім'ї упродовж місяця не були за кордоном, коло контактних осіб уже встановили, а приміщення столичної поліції продезінфікували.

Загалом, за словами заступника міністра, коронавірус виявили в курсанта Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ і трьох поліцейських.

Нагадаємо, Андрій Крищенко у квітні 2014 року очолював міліцію міста Горлівки Донецької області. Під час штурму бойовиками приміщення він скинув із даху будівлі бойовика, який намагався зняти український прапор і замість нього повісит російський триколор.

Раніше він пропонував запровадити в Києві комендантську годину через поширення коронавірусу і щоб уникнути мародерства.

За даними Міністерства охорони здоров'я, в Україні найчастіше коронавірусом хворіють люди віком від 30 до 49 років. Це майже 55% від загальної кількості інфікованих COVID-19.


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