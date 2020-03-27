Коронавірус в Україні: найбільше хворіють люди у віці від 30 до 49 років - МОЗ

Майже 55% хворих від загальної кількості інфікованих COVID-19 в Україні становлять люди у віці від 18 до 49 років і тільки 6% - хворі у віковій групі понад 65 років

Фото: moz.gov.ua

Майже 55% хворих від загальної кількості інфікованих COVID-19 в Україні становлять люди у віці від 18 до 49 років і тільки 6% - хворі у віковій групі понад 65 років

Як передає RegioNews, про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко 27 березня на брифінгу. "Найбільше (хворих коронавірусом - ред.) у нас хворіють люди у віці від 30 до 49 років - майже 38% від усіх хворих, від 18 до 29 років - 17%, від 50 до 65 років - 30%, вікова група 65" плюс "- 6% хворих", - розповів він. За його словами, дана статистика свідчить про те, що старша вікова група все ж прислухається до порад МОЗу і Кабміну і виконує карантинні заходи, обмежує свою мобільність, однак люди у віці від 18 до 49 років ще "зневажливо ставляться до загрозливої ​​ситуації, яка нависла над усім світом, в тому числі України". "Ми зробили превентивні заходи набагато раніше, ніж інші країни. Ваше завдання - дотримуватися того, що вам рекомендують. Ми не повинні допустити повторення ситуації, яка є в Італії, Іспанії, Франції. Наша з вами задача зараз - обмежити свою мобільність, обмежити контакти і самоізолюватись. Це єдиний профілактичний захід, який сьогодні допоможе нам врятувати нашу систему охорони здоров'я і економіку", - зазначив Ляшко. При цьому він додав, що без цього будь-які інші заходи, які будуть прийматися урядом, не спрацюють. Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється) Читайте також: Як протистоять коронавирусу в регіонах: хроніка (оновлюється) Нагадаємо, 26 березня у МОЗ України створили штаб з протидії поширенню коронавірусу. Станом на 27 березня в Україні 218 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 5 летальних, 4 пацієнти одужало. За добу було зафіксовано 62 нових випадки. МОЗ через ситуацію з коронавірусом в країні закликає громадян носити медичні маски.

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