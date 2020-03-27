Коронавірус у Києві: влада створить реєстр хворих
Столична влада планує створити базу даних осіб, які можуть бути потенційно хворими коронавірусом, а також усіх, хто з ними контактував
Столична влада планує створити базу даних осіб, які можуть бути потенційно хворими коронавірусом, а також усіх, хто з ними контактував
Про це в Telegram повідомив мер міста Віталій Кличко, передає RegioNews.
За словами Кличка, їх будуть ізольовувати або відправляти до лікарень.
Він також повідомив, що в рамках розробленого алгоритму дій влада міста почала співпрацювати із Нацполіцією, медиками і киянами.
"Міська влада створює моніторингову групу, що працюватиме над збором інформації від сімейних лікарів, "Київського лабораторного центру МОЗ України", прикордонної служби, Нацполіції", - сказв Кличко.
Мешканців столиці закликали повідомляти про хворих коронавірусом і людей, які з ними контактували.
Як відомо, 27 березня у Києві підтвердили ще 8 захворювань коронавірусом - чотири жінки і четверо чоловіків, і таким чином, загальна кількість інфікованих у столиці зросла до 55 осіб.
На українсько-польському кордоні величезні черги людей без масок
27 березня 2020, 14:01Коронавірус у Києві: число хворих перевищило 50
27 березня 2020, 12:17В Ірпені у розпал пандемії коронавірусу затіяли ремонт в інфекційному відділенні лікарні
27 березня 2020, 11:20
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
27 березня 2020, 14:50"Постапокаліпсис" у Нових Санжарах: без "халявного" 4G, проте з огірками
20 березня 2020, 12:00Ярославський вирішив дати заробити братові на продажі медобладнання - голова Харківської ОДА Кучер
21 березня 2020, 10:14Коронавірус у Європі: репортаж із Мадрида
22 березня 2020, 12:00Новий голова Тернопільської ОДА – інструмент проти "Свободи"
20 березня 2020, 14:00ЗМІ розповіли, як нардепа Олену Шуляк використовувала "будівельна мафія"
20 березня 2020, 18:38
- 15:27 27 березня У Житомирській області виявили двох інфікованих і превіряють 6 прихожан церкви
- 15:25 27 березня В Херсонській області перевірять на COVID-19 70 хворих з пневмонією
- 15:25 27 березня Кабмін вніс у Раду постанову про виконання держбюджету
- 15:09 27 березня У Луцьку знімали дорожні знаки, щоб облаштувати карантинні блокпости
- 15:08 27 березня Суд заарештував Кожару і призначив заставу в 14 млн
- 15:02 27 березня НБУ перерахує до держбюджету більше прибутку
- 14:50 27 березня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 12:00 20 березня "Постапокаліпсис" у Нових Санжарах: без "халявного" 4G, проте з огірками
- 10:14 21 березня Ярославський вирішив дати заробити братові на продажі медобладнання - голова Харківської ОДА Кучер
- 12:00 22 березня Коронавірус у Європі: репортаж із Мадрида
- 14:00 20 березня Новий голова Тернопільської ОДА – інструмент проти "Свободи"
- 18:38 20 березня ЗМІ розповіли, як нардепа Олену Шуляк використовувала "будівельна мафія"
Всі блоги »
Першою жертвою коронавірусу на Рівненщині став керівник медицини
27 березня 2020, 14:00
За маскою коронавірусу: чи видворить Новинський із Херсона Дубінського
26 березня 2020, 16:15
Шукай Єрмака, або Як Зеленський тряхнув українських олігархів, – НеПогода
23 березня 2020, 23:32
Як Україна прожила перший тиждень на карантині, – НеПогода
20 березня 2020, 17:50
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко розповідає про важливість самоізоляції
20 березня 2020, 11:00
Труш Володимир
Голова Тернопільської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації