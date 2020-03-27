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27 березня 2020, 14:24 8

Коронавірус у Києві: влада створить реєстр хворих

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27 березня 2020, 14:24 8
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Столична влада планує створити базу даних осіб, які можуть бути потенційно хворими коронавірусом, а також усіх, хто з ними контактував
Фото: telegram
Столична влада планує створити базу даних осіб, які можуть бути потенційно хворими коронавірусом, а також усіх, хто з ними контактував

Про це в Telegram повідомив мер міста Віталій Кличко, передає RegioNews.

За словами Кличка, їх будуть ізольовувати або відправляти до лікарень.

Він також повідомив, що в рамках розробленого алгоритму дій влада міста почала співпрацювати із Нацполіцією, медиками і киянами.

"Міська влада створює моніторингову групу, що працюватиме над збором інформації від сімейних лікарів, "Київського лабораторного центру МОЗ України", прикордонної служби, Нацполіції", - сказв Кличко.

Мешканців столиці закликали повідомляти про хворих коронавірусом і людей, які з ними контактували.

Як відомо, 27 березня у Києві підтвердили ще 8 захворювань коронавірусом - чотири жінки і четверо чоловіків, і таким чином, загальна кількість інфікованих у столиці зросла до 55 осіб.


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