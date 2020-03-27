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27 березня 2020, 13:20 14

Коронавірус дійшов до Кремля

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27 березня 2020, 13:20 14
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Серед співробітників Кремля є хворий коронавірусом
Фото: oblgazeta.ru
Серед співробітників Кремля є хворий коронавірусом

Як передає RegioNews, посилаючись на РБК, про це повідомив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

"Дійсно, в адміністрації виявлені випадки коронавірусу, це дійсно відповідає дійсності. Приймають всі необхідні санітарно-епідеміологічні заходи", - сказав він.

При цьому Пєсков зазначив, що йому відомо тільки про один випадок.

"Я можу один підтвердити. Про другий мені невідомо", - зазначив він, підкресливши, що хворий не контактував з президентом РФ.

Нагадаємо, станом на 27 березня кількість заражених коронавірусною інфекцією в Росії досягла 1036 осіб, видужала 45, померло три.


коронавірус Росія Кремль Володимир Путін Дмитро Пєсков
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