Коронавірус дійшов до Кремля

Серед співробітників Кремля є хворий коронавірусом

Фото: oblgazeta.ru

Серед співробітників Кремля є хворий коронавірусом

Як передає RegioNews, посилаючись на РБК, про це повідомив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

"Дійсно, в адміністрації виявлені випадки коронавірусу, це дійсно відповідає дійсності. Приймають всі необхідні санітарно-епідеміологічні заходи", - сказав він.

При цьому Пєсков зазначив, що йому відомо тільки про один випадок.

"Я можу один підтвердити. Про другий мені невідомо", - зазначив він, підкресливши, що хворий не контактував з президентом РФ.

Нагадаємо, станом на 27 березня кількість заражених коронавірусною інфекцією в Росії досягла 1036 осіб, видужала 45, померло три.