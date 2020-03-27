Хворі на COVID-19 у Вінниці: хто вони
Хто ці люди та чим займаються, розповідають RegioNews із посиланням на "Вінниця online”.
Перша пацієнтка - це 42-річна медсестра Вінницького пологового клінічного будинку№2. Жінка контактувала із знайомими, які приїхали з Польщі вже хворими на атипову пневмонію. 24 березня їй погіршало й рідні викликали медиків. Жінку госпіталізували до інфекційного відділення Вінницької міської лікарні №1. 25 березня методом полімеразної ланцюгової реакції у вірусологічній лабораторії ДУ "Вінницького обласного лабораторного центру МОЗ України" факт захворювання на COVID-19 підтверджено.
Від 42-річної вінничанки заразився також її 5-річний племінник. Дитина зараз під наглядом медиків у дитячій інфекційній лікарні. Температура у неї не підвищена, стан задовільний.
Третій хворий – чоловік 32 років, який подорожував країнами Європи. Його шпиталізували до інфекційного відділення лікарні №1.
Інші 4 хворі – це жінки 30, 35, 60, 44 років, які працювали разом із хворою колегою-медсестрою.
Як писали RegioNews раніше, у Вінницькому міському клінічному пологовому будинку №2 чотири працівниці інфікувалися COVID-19.
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