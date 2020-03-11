Справа Гандзюк: Болгарія видасть підозрюваного Левіна

Апеляційний суд м. Бургас (Республіка Болгарія) залишив у силі рішення суду першої інстанції про видачу в Україну підозрюваного в організації вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк Олексія Левіна для притягнення до кримінальної відповідальності

Апеляційний суд м. Бургас (Республіка Болгарія) залишив у силі рішення суду першої інстанції про видачу в Україну підозрюваного в організації вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк Олексія Левіна для притягнення до кримінальної відповідальності

Про це повідомили RegioNews у пресслужбі Офісу генерального прокурора України. Таким чином, компетентні органи Болгарії задовольнили підписаний ексгенпрокурором Русланом Рябошапкою запит ОГП про екстрадицію вказаної особи. "Після його фактичної передачі українським правоохоронним органам будуть проведені необхідні процесуальні дії для якнайшвидшого розслідування вчиненого злочину та передачі до суду обвинувальних актів стосовно його учасників", - йдеться у повідомленні. Нагадаємо, 31 липня 2018 року у Херсоні громадська активістка у сфері доступу до публічної інформації, координаторка Центру політичних студій та аналітики в Херсонській області Катерина Гандзюк була облита сірчаною кислотою. Вона отримала численні опіки, перенесла кілька операцій. 4 листопада Гандзюк померла в лікарні від хімічних опіків, які покривали 39% тіла, 7 листопада її поховали у Херсоні. Четверо з восьми підозрюваних у нападі визнали свою провину. У грудні 2018 року про підозру в організації вбивства оголосили Олексію Левіну (Москаленку). Як з'ясувалося в серпні того ж року він втік за кордон. 3 березня повідомлялося, що фігурант справи активістки Катерини Гандзюк Ігор Павловський затягує судове засідання, симулюючи погане самопочуття, щоб вийти на свободу. Під час останнього суду його госпіталізували прямо із зали.

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