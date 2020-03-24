Правоохоронці відкрили справу проти клініки, яка приховала випадок коронавірусу

У Києві правоохоронці відкрили кримінальне провадження проти приватної клініки, яка отримала позитивний результат на коронавірус і не повідомила про це державні органи

Фото: flickr

У Києві правоохоронці відкрили кримінальне провадження проти приватної клініки, яка отримала позитивний результат на коронавірус і не повідомила про це державні органи

.