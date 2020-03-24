Правоохоронці відкрили справу проти клініки, яка приховала випадок коронавірусу
Про це повідомляє пресслужба МВС, передає RegioNews.
У повідомленні йдеться, що під час моніторингу мережі співробітники поліції виявили публікацію, в якій зазначалося, що в одній з приватних клінік столиці киянину зробили тест на виявлення коронавірусної інфекції.
"Однак про проведення даної маніпуляції і отримання позитивного результату співробітники закладу не повідомили в Міністерство охорони здоров'я та Центру громадського здоров'я", - зазначили в МВС.
Слідчим відділом Солом'янського управління поліції порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних хвороб і масових отруєнь) Кримінального кодексу України.
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Нагадаємо, що в Криму виявили першого хворого на коронавірус: чоловік контактував з понад 30 людьми.
Крім того, на самоізоляцію відправили прикордонників, які контактували з хворим коронавірусом кримчанином.
Раніше повідомлялося, що ув'язнені в тюрмах Криму і Донбасу бояться поширення коронавіруса і вимагають вжити заходів.
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