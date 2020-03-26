Позачергове засідання Ради може пройти на стадіоні - Разумков

У парламенті України розглядають декілька варіантів безпечного проведення позачергового засідання, яке попередньо заплановане на 28 березня

Фото: rada.gov.ua

У парламенті України розглядають декілька варіантів безпечного проведення позачергового засідання, яке попередньо заплановане на 28 березня

Як передає RegioNews, про це заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков журналістам 26 березня біля будівлі парламенту.

"У нас є декілька варіантів, ми їх проговорювали з головами депутатських фракцій та груп. Це можливо і зала Верховної Ради, але ми забезпечимо засобами індивідуального захисту народних депутатів. Можливо, це відбуватиметься і в інших умовах", – сказав він.

Водночас Разумков додав, що не виключений і варіант проведення засідання на стадіоні.

Також голова Ради не зміг назвати точну дату та час проведення позачергового засідання, оскільки підготовка законопроектів, які планують розглянути, ще триває.

При цьому голова парламенту підкреслив, що представники ЗМІ не зможуть бути присутніми на цьому засіданні.

"На жаль, ні. Буде транслюватись робота ВР телеканалом "Рада", але механізм, який був запроваджений для того, щоб обмежити кількість представників ЗМІ в залі. Особливо, якщо це буде не в залі, то це маловірогідно", - пояснив він.

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Нагадаємо, позачергове засідання Верховної Ради, яке планували провести 26 березня, перенесли на суботу, 28 березня. Планувалося, що Рада розгляне "антикоронавірусний" пакет законопроектів для підтримки економіки і соціального захисту населення.

Станом на 26 березня у Раді доопрацьовують законопроєкт "другої хвилі" щодо карантину, зокрема в частині, пов’язаній з оподаткуванням доходів фізичних осіб в Україні.

17 березня Рада схвалила закон про протидію коронавірусу.